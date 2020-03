Mónaco e Inglaterra: a vueltas con el contagio

Desde que el príncipe Carlos de Inglaterra diera positivo en coronavirus hace tres días, se ha dado casi por supuesto que le contagió Alberto de Mónaco en el evento Water Aid, que reunió a ambos el pasado 10 de marzo en Londres. Debido a tales rumores y para zanjar las especulaciones de la supuesta transmisión a raíz de ese encuentro, Alberto de Mónaco ha aclarado que no cree haber sido él la persona que le ha infectado. En una conversación con la radio francesa RTL, el hijo de Raniero III ha señalado: "Estuve en una mesa redonda para su fundación, pero no le di la mano. Estaba en el otro extremo de la mesa, muy lejos. Nos saludamos con la cabeza, así que no creo que se me pueda acusar de contaminarlo", asegura el príncipe Alberto.

"Había mucha gente en el centro de congresos, y sé que continuó con su agenda después durante varios días", ha dicho el soberano monegasco, por lo que según él, el heredero del trono británico "tenía otras oportunidades de cogerlo". Con estas declaraciones ha querido zanjar los rumores acerca del posible contagio del príncipe de Gales por su parte. La noticia del positivo del príncipe Carlos llegó días después de que el Principado de Mónaco confirmara que el hijo de Grace Kelly era víctima del coronavirus.

El último comunicado de cómo evoluciona Alberto de Mónaco lo ha dado de nuevo su gabinete de prensa, dejando claro que no preocupa su estado de salud: "A pesar de este aislamiento forzoso, el príncipe Alberto sigue trabajando desde la oficina en sus apartamentos privados y permanece en contacto permanente con los miembros de su gabinete, su gobierno y sus colaboradores".

Aunque quien preocupa realmente en Reino Unido no es el príncipe Carlos sino la reina Isabel, la cual estuvo en contacto con su hijo después de su encuentro con Alberto. Por el momento, Isabel II se encuentra bien en Windsor con su marido Felipe de Edimburgo, alejados así de Buckingham y de un posible contagio.