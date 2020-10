Pillan a Alberto de Mónaco en una actitud irresponsable

Alberto de Mónaco fue uno de los primeros miembros de la realeza en dar positivo por coronavirus y en demostrar su compromiso en la lucha contra la pandemia no sólo con su actitud responsable, sino también reduciendo sus ingresos para paliar la crisis económica. A pesar de ello una imagen ha dado al traste con este compromiso social por su comportamiento irresponsable.

Un periódico del Principado ha publicado un vídeo de Alberto II del pasado fin de semana, cuando asistió a una fiesta de inauguración del Oktoberfest en el Café París de Montecarlo. Una celebración que, aunque es de origen alemán y, de hecho, se ha cancelado en el país por la pandemia, se replica en numerosos países cada año. Alberto asistió a la cita solo, sin la compañía de la princesa Charlene y, a juzgar por las imágenes, disfrutó mucho de la fiesta, en la que se sirven grandes cantidades de cerveza y gastronomía típica bávara.

Aunque el príncipe no se saltó las normas, llama la atención que el soberano no luciera la mascarilla y que las distancias de seguridad no parecieran las adecuadas. Y es que fue el sábado cuando entraron en vigor las nuevas normas en Mónaco, más estrictas en cuanto a la celebración de este tipo de eventos. Si el Príncipe hubiera acudido a esta fiesta un día después sí habría incumplido la legislación. No obstante, pese a todo, llama la atención que el soberano no luzca mascarilla y disfrute de una celebración de estas características en las circunstancias actuales. Según han confirmado periodistas que acudieron a la fiesta, Alberto no utilizó la mascarilla durante la cena, pero sí que la llevaba a su llegada, aunque no existe justificación que avale la escasa distancia de seguridad entre los asistentes.

Ver esta publicación en Instagram Son altesse serinissime prince Albert Monaco 🇲🇨@oktoberfest ❤️🧿❤️ Una publicación compartida de Yasmina St Tropez ❤️ (@yasmina_voyance) el 23 Oct, 2020 a las 2:55 PDT

Además, Alberto se prestó a fotografiarse con algunos de los asistentes. En esos momentos se olvidó de colocarse la mascarilla y no respetó ninguna distancia de seguridad.