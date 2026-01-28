El alegato a la amistad de una Sara Carbonero que continúa con su recuperación

El pasado 2 de enero Sara Carbonero tuvo que ser ingresada de urgencia en Lanzarote debido a un fuerte dolor abdominal. La periodista, que se encontraba en la isla junto a su pareja Jota Cabrera y a unos amigos, sufría un duro revés en su estado de salud que hizo saltar todas las alarmas. Con el paso de los días se fueron conociendo más detalles y quedo descartado que la dolencia guardara relación con el cáncer de ovario que le diagnosticaron en 2019.

Después de permanecer once días hospitalizada, una parte de ellos en la UCI, la comunicadora recibía el alta médica y emprendía el camino de regreso a Madrid junto a Jota Cabrera todavía con algunas molestias, como se pudo observar en las imágenes que difundieron algunos medios de comunicación. El empresario canario no se ha separado de su pareja en ningún momento. Sin duda, este difícil trance ha reforzado su vínculo sentimental tras más de un año de discreto noviazgo.

Cuando ha pasado más de una semana de su alta médica, Sara Carbonero ha reaparecido en las redes sociales. La periodista ha compartido una fotografía mientras lee Pequeño tratado sobre la amistad, de la escritora Joana D’Alessio. El libro reflexiona sobre la amistad en un contexto de incertidumbre como el vivido en 2021 durante la pandemia del coronavirus.

La 'story' que ha compartido Sara Carbonero con su amiga del alma, Isabel Jiménez. / INSTAGRAM

El detalle más significativo ha sido que Carbonero ha decidido compartir la publicación con su amiga del alma, Isabel Jiménez, que también se encontraba en Lanzarote cuando tuvo que ser hospitalizada de urgencia. Se desconoce si la presentadora de Informativos Telecinco le regaló el libro o si se debe a una muestra de gratitud por la amistad que iniciaron hace muchos años cuando coincidieron en Mediaset. Una amistad que han sabido cuidar durante todo este tiempo y ha derivado en una unión empresarial a través de su firma de moda Slowlove.

Por otro lado, la revista Semana ha publicado unas imágenes en exclusiva de la revisión médica de Carbonero. La periodista ha acudido a la Clínica Universidad de Navarra junto a su amiga, Raquel Perera, expareja de Alejandro Sanz. Se trata del mismo centro hospitalario en el que fue operada cuando se produjo una recaída del cáncer de ovarios.

Isabel Jiménez ha asistido al estreno de Cuando nadie me ve, la docuserie de Alejandro Sanz. La amiga íntima de Carbonero no ha querido entrar en los detalles del ingreso hospitalario de la periodista a comienzos de año. “Ella contará hasta donde quiera. Son temas de salud, terceras personas, por mucho que seamos hermanas es muy complicado. Yo entiendo vuestro trabajo, soy periodista, entiendo el interés, pero hay que equilibrar mucho la privacidad de una persona en cuestiones de salud”, ha declarado en los micrófonos de Europa Press. La periodista de Informativos Telecinco también ha criticado el tratamiento de algunos medios a los problemas de salud de su comadre. "La única cosa que he visto y que no me ha gustado nada son las imágenes en el aeropuerto, creo que no eran necesarias", ha añadido.

Por su parte, Vanesa Martín, otra conocida de Carbonero, ha hablado sobre el contratiempo sufrido por la comunicadora. “Un sustillo, pero por suerte está muy bien y ella sabe que la queréis muchísimo, todos la queremos muchísimo. Ahí estamos. Es muy especial Sara”, ha comentado.