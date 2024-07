Alessandro Lequio baja el tono debido a sus problemas de salud

Alessandro Lequio es uno de los rostros más polémicos de la crónica social. El colaborador de Vamos a ver se mete en todos los charcos y opina con absoluta libertad de todos los asuntos del corazón. En los últimos tiempos se ha convertido en el enemigo número uno de Alejandra Rubio debido a su embarazo con Carlo Costanzia.

No obstante, esta semana ha estado más apagado de lo habitual, una circunstancia que ha llamado la atención de sus compañeros de programa. Joaquín Prat le preguntó directamente que le pasaba porque no había comentado nada acerca de uno de los vídeos. Lequio ha contado los motivos de su aparente tranquilidad. “Es que me acaban de llegar los resultados de unos análisis”, ha dicho ante el asombro de sus compañeros.

Con esas palabras el conde ha encendido todas las alarmas, antes de explicar qué es lo que le pasa realmente. “Tengo el colesterol un poco alto… Tengo que bajar la intensidad”, ha manifestado.

Este contratiempo en su salud le obliga a tomarse sus intervenciones en televisión con más calma, evitando sus temidas arrancadas. Sus propios compañeros han puesto en tela de juicio que Alessandro sea capaz de controlar sus impulsos todos los días, conocedores de su airada forma de trabajar.