Alfred García se retira de la música indefinidamente

Alfred García, el cuarto finalista de OT 2017, ha decidido tomarse un respiro en su carrera. Así lo ha anunciado el cantante en la presentación de 1016 Círculo Rojo, un disco que incluye las canciones de su primer lanzamiento a las que se suman cuatro temas inéditos y un cortometraje. El anuncio que pilló a todos por sorpresa coincide con la publicación de Pero no pasa nada, el primer disco de Amaia Romero, su compañera de concurso y su novia hasta el pasado diciembre.

Ha sido un año de frenético trabajo con disco, gira y un libro, titulado Otra luz, que es un "conjunto de poemas, canciones y fotografías de su última gira, de algunas impresiones que tuvo a partir de su participación en Operación Triunfo y en Eurovisión y de la creación de su disco 1016", tal y como él mismo recoge en él. Por ello, el catalán cree que necesita tomarse un descanso para poder seguir trabajando. "Llega el momento de parar este círculo y de hacer un parón… No sé cuánto tiempo, pero necesito coger unas largas vacaciones", ha señalado. No obstante, aún queda "un gran final de gira el 9 de noviembre en Barcelona. Después de ese concierto no voy a dar ningún tipo de entrevistas, ni voy a ir a ningún evento. Ha sido un año y medio muy intenso y necesito unas largas vacaciones para volver con fuerzas", explica.

Preguntado sobre los motivos de este parón sorpresa, Alfred, que nunca ha tenido reparos en reconocer sus problemas de ansiedad y depresión, ha aclarado que "necesito parar un poco para ver quién soy yo y ver dónde voy, necesito saber quién soy yo y conocerme mucho más personalmente". ¿Y qué hará ahora con su vida? Pues el cantante lo tiene muy claro: "Quiero hacer un máster de dirección, necesito crear nuevo material, necesito hacer un viaje que tengo que hacer", cuenta. Por último, preguntado por si no le da miedo a que se olviden de él manifiesta que "no creo que el olvido sea una posibilidad, tengo amigos que han hecho esto e incluso les ha ido mejor".