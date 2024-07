Alice Campello defiende con uñas y dientes a Morata

Alice Campello y Álvaro Morata forman la pareja más mediática de la selección española que está a un paso de la final de la Eurocopa de Alemania. Tras la retirada de iconos como Iker Casillas, Gerard Piqué y la no convocatoria de Sergio Ramos, dejó al delantero del Atlético de Madrid como uno de los pesos pesados del vestuario de La Roja.

No obstante, el delantero centro suele ser una diana fácil para la crítica de los medios de comunicación. Ha ocurrido en anteriores citas con la selección española, y en esta ocasión, pese al buen desempeño del equipo entrenado por Luis de la Fuente, han vuelto a colocarlo en el disparadero. Su mujer, Alice Campello, harta de las críticas ha estallado en las redes sociales compartiendo el texto en el que se cuestiona a su marido.

“Odio hacerme la víctima y más hacer polémica, pero no esto no me parece ni medio normal. Lo siento. ¿Esto es normal? Lo único que veo pobre nivel es ser periodista, haber estudiado para ello y escribir un titular así cuando España está un día de jugar una semifinal. Me alucina que, en vez de animar a un jugador de vuestra selección os dedicáis a intentar hundirlo… ¿Cómo pensáis que una persona puede dar el máximo por su país cuando siente que no se cree en él? Pero, ¿qué se quiere conseguir con este titular? ¿Generar más odio hacia una persona?”, ha dicho en una story de Instagram.

Una de las 'stories' que ha compartido Alice Campello en forma de protesta. / INSTAGRAM

Pero, la defensa a su esposo no ha quedado ahí. Alice considera que el periodismo moldea la opinión de los jóvenes y que textos así no ayudan para nada. “Enhorabuena. Cada uno puede tener su opinión y cada uno es libre de expresarla y nunca nadie gusta a todo el mundo, pero hay formas y formas de decir las cosas, más cuando eres un periodista y tienes tanto poder de condicionar a los jóvenes y sus pensamientos. ¿De verdad queremos eso? Hay que ser mejor persona y no normalizar este tipo de cosas, sea Álvaro o cualquier otra persona”, ha reivindicado.

Alice Campello ha defendido con uñas y dientes a su marido, Álvaro Morata. / INSTAGRAM

Por último, la modelo ha recordado que los futbolistas tienen una familia que sufre mucho cuando se publican críticas tan ofensivas. “Sin olvidarnos de que estos jugadores tienen madre, padre, mujer e hijos que tienen que leer estas barbaridades gratuitas. Esta del periódico es un simple ejemplo de miles de barbaridades diarias. Hay que pensar antes de hablar en cómo nos sentaría a nosotros mismos lo que estamos haciendo”, ha subrayado.

La modelo y el jugador del Atlético de Madrid se casaron en junio de 2017 en Venecia. El matrimonio ha formado una familia numerosa con sus cuatro hijos. En julio de 2018 dieron la bienvenida a los mellizos Alessandro y Leonardo. “Me encontré con dos niños a la vez. Los deseaba muchísimo, pero nadie te enseña a ser madre y muchos menos de dos y tan pequeñita”, dijo en aquel momento. Ese mismo año llegaría Edoardo y en 2023, la pequeña Bella. En su último parto tuvo que ingresar en la UCI debido a una hemorragia que requirió de 17 transfusiones de sangre y por la que estuvieron cerca de extirparle el útero.