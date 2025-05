Álvaro Muñoz Escassi revela sus planes de boda con Sheila Casas

La estancia en Supervivientes da para mucho. Los concursantes pasan por diversas etapas en Honduras, donde suelen abrir su corazón más de la cuenta para destapar sus sentimientos. Ese ha sido el caso de Álvaro Muñoz Escassi que se ha abierto en canal con Makoke para confesar sus sentimientos hacia Sheila Casas, con la que mantiene una relación sentimental desde hace seis meses.

Makoke le ha preguntado al jinete si le gustaría casarse con su actual pareja. “Con Sheila me apetece todo, la verdad”, ha desvelado. La televisiva ha notado que a su compañero le daba vergüenza hablar del tema. Escassi ha reconocido que le gustaría contraer matrimonio con la abogada, pero no ha confirmado si ya le ha regalado el anillo de boda a su novia. “Tú que sabes si no le he pedido ya el anillo”, le ha confesado a Makoke.

“¿Cuándo es pronto y cuándo es tarde? Nunca se sabe”, ha añadido el jinete. Makoke ha ido más allá y se ha interesado por un posible lugar para la celebración del enlace. “No te puedo contar eso”, a lo que Makoke le ha respondido: “¡Te he pillado!”.

Escassi considera que el hecho de casarse no varía el amor que siente hacia la hermana de Mario Casas. “El hecho de casarse es un acto de demostrar amor, tampoco tiene que cambiar nada”, ha zanjado.