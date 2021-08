Amador Mohedano ingresa de urgencia en un hospital de Jerez

Amador Mohedano permanece este viernes ingresado en un hospital de Jerez de la Frontera, donde le están haciendo pruebas tras encontrarse mal la noche del jueves y ser trasladado hasta allí por una ambulancia. Al parecer, según el último parte médico, sufre una "anemia alarmante", tan grave que ha necesitado varias transfusiones de sangre.

La salud del hermano de Rocío Jurado ya era delicada desde hace meses. El empeoramiento se ha producido tras un enfrentamiento con la periodista María Patiño en el programa Sálvame la tarde del jueves, del que salió muy alterado.

El programa Ya es mediodía, de Telecinco, donde colabora Rosa Benito, su ex mujer, ha anunciado la noticia de la hospitalización de Amador, muy afectado últimamente por las frecuentes polémicas de su familia. Según ha apuntado Rosa Benito, presente en el plató de Ya es mediodía, el motivo de su ingreso ha sido "una bajada de glóbulos rojos". Su ex se mostraba muy preocupada, y no ha dudado en asegurar que este episodio podría estar provocado por su intervención televisiva. "Sólo quiero que Amador se ponga bien, eso es lo más importante ahora mismo", decía visiblemente afectada. La propia Rosa ha confirmado en directo que se enteró de la noticia minutos antes de hacerse pública gracias a sus hijos, que le informaron antes de entrar en plató.