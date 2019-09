Un año y ocho meses después de su triunfo en Operación Triunfo 2017, que fue seguido por cuatro millones de espectadores, Amaia Romero publica al fin su debut discográfico bajo el título de Pero no pasa nada, sorprendente y paradójico, toda vez que el suyo es uno los álbumes más esperados de la temporada.

"No quería que sonase muy intenso, que fuese coherente con las canciones y, además, es una coletilla que digo desde pequeña, porque tiendo a relativizar las cosas. También por la espera y las expectativas, porque si va mal, tampoco pasa nada", afirma en una entrevista.

Romero (Pamplona, 1999), que representó a España en Eurovisión 2018, ha querido tomarse "con calma" la preparación de un álbum que ha sido producido por su ídolo Santiago Barrionuevo (de la banda argentina Él Mató A Un Policía Motorizado) y que lleva su firma a solas o en coautoría en todos los temas excepto uno.

El resultado es un disco de "pop indie" lánguido ("con ese punto melancólico que a mí me gusta mucho", apunta su responsable) y que aborda todas las fases del amor con letras muy sencillas, escritas como una declaración impulsiva de Amaia al otro. "No sé hacer letras muy complejas. Lo que escribo es bastante literal, como si lo hablara. Soy una chica de 20 años al final y, aunque ahora esté un poco liada, tengo los sentimientos normales de esta edad", dice.

El tono confesional queda instalado desde "la introducción" con La última vez, brevísima pieza de poco más de un minuto con el único acompañamiento de una guitarra y un silbido. Solo dos frases: "El avión se va a caer / Tú serás mi última vez". "Me imaginaba a mí misma dentro de un avión que se va a caer y le digo a quien tengo al lado que vamos a morir", cuenta sobre este corte intimista que da inicio al diario sentimental de altibajos que es Pero no pasa nada (Universal Music).

Así se dan la mano celebraciones del amor como Quedará en nuestra mente o Nuevo verano ("Me costó mucho darle forma y llegué a odiarla algunos días", reconoce sobre ella); de aceptación resignada del final como Todos estos años y dos cumbres que se salen del tono predominantemente bucólico al introducir cierto desgarro, El relámpago y Quiero que vengas, su último sencillo.

"El de este disco es un sonido que me representa bastante, pero no sé si es mi sonido, porque no sé siquiera si lo tengo. Creo que tengo muchos sonidos que me gustan", apunta ante un álbum del que emana por momentos su admiración por Marisol. Así lo reconoce Romero: "Han sido tantos años imitándola que se ha quedado algo, aunque sea inconscientemente", dice antes de desvelar que no ha tenido oportunidad aún de conocer a su estrella, pero sí de hablar por teléfono con su hija, la actriz María Estévez. "Y me pongo hasta nerviosa".

Al final del disco, una última sorpresa, Porque apareciste, la única en la que no ha participado como compositora (su autora es Núria Graham, miembro de su banda). 2Es una de las más bonitas de todo el disco y la que más se aleja del estilo general, porque es la menos pop junto con la primera y así ambas quedan conectadas", cuenta sobre esta conmovedora canción con un bonito punteo de guitarra de fondo.

Amaia arrancará su primera gira en solitario el 5 de octubre en el Teatro Baluarte de Pamplona. En su tour no faltarán otros escenarios emblemáticos como El Liceu de Barcelona el 20 de diciembre o el Circo Price de Madrid el 17 de enero, hasta el final el 18 de abril en el Cartuja Center de Sevilla.