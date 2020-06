La ambición rubia: sin gira y en muletas

Con muletas y sin mascarilla. De esa guisa, nada recomendable en tiempos de covid-19, apareció Madonna el pasado 13 de mayo en la manifestación contra el racismo celebrada en Londres. La estrella musical, acompañada de sus cuatro hijos adoptados en Malaui (David Banda, Mercy James, Ester y Estelle), recorrió la distancia entre el Parlamento y Downing Street al son de las protestas del movimiento Black Live Matters. "Es importante que mis hijos sepan que están aquí para presenciar este gran momento histórico", escribió junto a una de las imágenes tomadas por Mercy.

Larga lesión de la rodilla y cancelaciones

Pese a esa energía combativa contra el racismo y la política de Donald Trump, la ambición rubia no atraviesa su mejor momento. Los problemas de salud le obligaron a suspender su último tour en varias ocasiones. La última lesión se produjo a principios de marzo en París, cuando interpretaba Like a Virgin en el Grand Rex de la capital francesa. Según The Sun, la neoyorquina de 61 años sufrió una aparatosa caída, que dejó sin aliento a los presentes. Pese a que intentó continuar, el dolor en su rodilla fue tan intenso que no pudo reprimir las lágrimas y se vio obligada a cancelar el sh ow.

"¡Nunca renuncio, nunca me rindo!"

Aquel percance sucedió antes de decretarse el confinamiento en casi toda Europa por la pandemia. Las imágenes tres meses después de la estrella en la concentración confirman que la lesión todavía perdura. Se somete a una intensiva rehabilitación de seis horas diarias desde hace semanas. “¡Nunca renuncio, nunca me rindo!”, indicó en sus redes sociales junto a un vídeo con una de las sesiones de recuperación.

Ver esta publicación en Instagram @marlynortiz @coachjsalas #quarantine #rehab Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el 16 Mar, 2020 a las 6:03 PDT

'Madame X' empezó con mal pie

No es la primera vez que la diva musical se ve obligada a suspender la gira Madame X, que empezó con mal pie en septiembre de 2019. Sus tres primeras fechas fueron canceladas por problemas técnicos. "Madame X es perfeccionista y quiere brindarles la mayor experiencia musical, mágica y única. Subestimó la cantidad de tiempo que le llevaría este tipo de experiencia teatral íntima y quiere que sea perfecta. Muchas gracias por su comprensión”, señaló después de que el recital inaugural fuera aplazado.

La artista ha sido demandada por su enorme falta de puntualidad en algunos de los conciertos de su último tour

Además, fue demandada por sus propios fans por su escaso respeto al horario establecido para sus espectáculos. Andrew Panos y Antonio Velotta decidieron interponer una demanda colectiva contra la cantante y la promotora, Live Nation, por hacer esperar tres horas al público presente en la Brooklyn Academy of Music (Nueva York) el pasado otoño. No es la única denuncia, hay una más también registrada en Miami.

Por el contrario, su vida sentimental atraviesa un buen momento. Desde hace meses sale con el bailarín Ahlamalik Williams, que se unió al cuerpo de baile de Madonna en la gira Rebel Heart (2015) después de verle en America’s Got Talent. Unas fotos de la pareja muy cómplice en un hotel de Miami y la felicitación de Madonna a su amado de 26 años por San Valentín confirmaron el affaire.