La amiga de Cayetano Rivera entra en escena

La mujer con la que supuestamente se relaciona a Cayetano Rivera Ordoñez, Karelys Rodríguez, se ha pronunciado respecto a las informaciones vertidas sobre ella y el hijo de Paquirri. La joven, de 26 años y tinerfeña, aunque residente en Londres, ha enviado un comunicado a la prensa en el que, al igual que hizo el torero hace unos días, amenaza con emprender acciones legales si los programas de televisión no dejan de hablar de ella.

Ha sido en Espejo Público, de Antena 3, donde se ha desvelado la respuesta de Karelys, a través de su abogada, Cynthia Ruiz, a la polémica surgida en torno a su presunta relación sentimental con Cayetano, casado con Eva González y padre de un niño de 21 meses.

"Siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, doña Karelys Rodríguez, y en relación con las recientes manifestaciones que se vienen realizando sobre su persona en los medios informativos", reza el escrito, "les requerimos por medio del presente escrito que procedan al cese inmediato de las mismas, recordándoles que mi representanda no tiene el carácter de persona público o 'famoso', por lo que constituyen un intolerable ataque a su honor, intimidad personal y familiar e imagen, desde luego no amparado por la libertad de expresión ni el derecho de información, en cuanto solo supone el inmiscuirse en vidas ajenas, escudriñando su vida privada y carentes por otra parte del más mínimo interés general, que no tienen ninguna obligación jurídica de soportar. Como es fácil de comprender, este acoso mediático al que se ha visto sometida Doña Karelys, supone un grave perjuicio tanto a su persona como a su familia, perjudicándola -incluso- a nivel profesional, al ser su profesión completamante ajena al mundo de la denominada 'prensa del corazon' o 'prensa rosa'".

Fran Rivera, hermano de Cayetano y colaborador habitual en Espejo Público, mostró en el programa hace unos días su indignación por lo que está sucediendo. "Yo lo que pasa en Telecinco no me lo planteo ni me lo quiero plantear, porque me da hasta miedo", comentó Rivera sobre el debate generado en torno al tratamiento de esta información en algunos programas de Mediaset.