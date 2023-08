El amor platónico y ‘royal’ de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja, tras superar la ruptura con Yulen Pereira y la muerte de su padre, va retomando poco a poco la normalidad en su vida. La sobrinísima está disfrutando al máximo del verano y lo hace con el corazón ocupado. El culpable de su felicidad es David Rodríguez, el fisioterapeuta de su tía Isabel Pantoja, con el que hizo buenas migas durante la gira americana de la tonadillera. Con todo ello, la influencer ha sacado tiempo para ser la invitada del programa de radio El Guacal, presentado por Alexsinos.

El creador de contenido ha logrado que la sobrina de Isabel Pantoja abra su corazón y deje algunos detalles sobre su vida que no habían visto la luz hasta ahora. Anabel ha reconocido que el primer amor de su vida fue el príncipe Guillermo de Inglaterra. “En aquella época no había ordenadores, ni teníamos Internet, ni móvil ni nada. Estaba en Cantora y tuve un enamoramiento con el príncipe Guillermo de Inglaterra. Yo me obsesioné tanto que me quedaba en el cuarto llorando por él”, ha contado.

Ante tal situación, su tía Isabel Pantoja le hizo una promesa que ella nunca olvidará. “Cariño mío, no te preocupes que nosotros vamos a ir a Buckingham y yo te voy a llevar a conocerlo”, ha explicado en el programa de radio. La influencer ha reconocido que en aquella época no sabía que el palacio de Buckingham era el lugar donde vivía el príncipe Guillermo y su familia. Por lo tanto, ella no tenía ni idea de dónde residía su amor platónico. Una confesión que nos ha pillado a todos con el pie cambiado y que ha generado cierta expectación en las redes sociales.