Amor Romeira, traicionada en su propia programa con una noticia de su vida privada

Amor Romeira ha pasado por un momento embarazoso durante su última intervención en el programa Fiesta. La exconcursante de Gran Hermano confesaba hace una semana que estaba “feliz e ilusionada” con una persona a la que estaba conociendo. Lo que no sabía la colaboradora de Fiesta es que iba ser traicionada en su propio programa.

El magacín de Telecinco ha mostrado unas imágenes de la televisiva en las que aparece besándose con un hombre, cuya identidad no tiene nada que ver con su nueva ilusión. “Estoy muy bien. Es una relación bonita: Me parece maravilloso cómo está atento a mí, cómo me gusta. Estoy emocionada, pero bien", dijo sobre la persona a la que está conociendo.

Sin embargo, la pillada destapada por el programa de Telecinco ha cambiado por completo el escenario. Las imágenes que ha emitido Fiesta muestran a Amor Romeira besándose con un futbolista. Pero, este nuevo sujeto no es la persona que había despertado la chispa del amor en la colaboradora de Mediaset.

Amor Romeira no ha podido disimular la pillada mientras se echaba las manos a la cara por la vergüenza del momento. “Me habéis jodido un poquito la historia porque este chico con el que me habéis grabado no es el que estoy conociendo, así que hasta luego. Hermana que me lleven presa, me da igual”, ha comentado.