Una nueva investigación de la BBC revela que Andrew Mountbatten-Windsor recibió millones de libras de un oligarca kazajo utilizando fondos de una empresa implicada en un esquema de sobornos. El multimillonario Timur Kulibayev, yerno del expresidente Nursultán Nazarbáyev y una de las figuras más influyentes en la industria petrolera kazaja, compró en 2007 la mansión Sunninghill Park por 15 millones de libras (17,25 millones de euros), 3 millones por encima del precio de venta y hasta 7 millones sobre su valor de mercado estimado. Kulibayev admitió a través de sus abogados que usó un préstamo de la compañía Enviro Pacific Investments, radicada en las Islas Vírgenes Británicas. Fiscales italianos concluyeron que esta firma recibió pagos de origen corrupto en 2007, procedentes de otra empresa (Aventall) vinculada a sobornos para contratos petroleros en Kazajistán, donde un ejecutivo italiano se declaró culpable de pagar comisiones a funcionarios kazajos, incluido supuestamente a Kulibayev.

Los pagos sospechosos llegaron a Enviro Pacific semanas antes de que se intercambiaran los contratos de la mansión, que había estado cinco años en el mercado sin comprador. La operación se facilitó gracias a las conexiones de Andrés de Inglaterra con Kazajistán: era copatrono de la Sociedad Británico-Kazaja junto a Nazarbáyev, visitó el país en 2006 y, curiosamente, en el mismo mes de la venta, la arcas públicas británicas pagaron 57.000 libras por un vuelo chárter oficial suyo a Astana.

Desde el Reino Unido se destacan los detalles escabrosos del caso: precio inflado, estructuras offshore complejas y la vinculación a la corrupción sistémica en Kazajistán, que el Gobierno británico ya denunciaba en 2007.

La BBC plantea si Andrés y sus asesores realizaron las debidas diligencias legales para evitar beneficiarse. Kulibayev niega corrupción y asegura que los fondos de la compra eran legítimos.