Andrés Velencoso: "Estoy más centrado y feliz que nunca, es un buen momento"

Es uno de los seis invitados de una de las nuevas apuestas de Amazon Prime Video, Una vida, una cena, espacio en el que Quique Dacosta cocinó cuatro pasajes emotivos de su vida, como el adiós a su madre, Lucía, en 2002, y el año que viene estará en la gran pantalla al lado, nada más y nada menos, que de Victoria Abril. El modelo y actor reconoce estar en un buen momento y rehúye, con mucha elegancia, hablar de su vida sentimental.

–¿Por qué acepto este reto culinario que rebusca en las estómago emocional de los invitados?

–Me atrajo muchísimo porque estoy ligado a este mundo, mi familia tiene un restaurante, y también por curiosidad. No es fácil representar culinariamente cuatro momentos de mi vida. En mi caso creo que fue rizar el rizo.

–¿Le cuesta mostrarse ante los demás?

–No, me muestro solo con quien quiero, no con todo el mundo. Creo que las personas que me contratan piensan en m como algo más que una cara, sino como alguien que aporta experiencia dentro de un sector que conozco bien. Espero que tú veas algo más que eso, pero tampoco creo que tenga que estar preocupando de lo que piense de mí la gente.

Homenaje a su madre

–De vuelta a la cocina... ¿Fueron los cuatro platos de su gusto?

– Sabía que ese momento en este programa iba a llegar, pero no sabía cuándo. Me presentó el erizo de mar, que me encanta, con el helado de limón, todo mezclado resultó muy intenso. Quique supo buscar ese sabor amargo de mi vida, un homenaje a mi madre, que provoca el recuerdo más triste.

–Su inquetud desde hace tiempo es la interpretación...

–Cierto, entre otras muchas cosas.

–¿En qué momento está su agenda actoral?

–En 2017 estuve en Argentina con un proyecto para Netflix que no tuvo el éxito que se esperaba; un año después hice una participación pequeña en Velvet (Movistar+), y también en la película de despedida. Este 2019 tengo una escena con Victoria Abril en La Lista. Solo por trabajar con ese icono mereció la pena. No me puedo quejar. En la moda hay proyectos interesantes, pero también he estado disfrutando de otras cosas de la vida.

– ¿Para usted no existe la crisis de los 40?

–Tengo 42 y para mí es un buen momento. Estoy más centrado y feliz que nunca. Es un momento muy bueno tanto personal como profesional. No ha llegado ese despegue como actor, pero sé que llegará sin ninguna. Creo que hay que ir con calma, eligiendo bien los proyectos y diciendo no a muchas cosas.

Entre Madrid y Londres

–¿Dónde se ve, o se quiere ver, dentro de 10 años?

– Volví a Londres hace cuatro años, me encanta como ciudad, y me veo todavía allí por un tiempo. El trabajo como actor lo tengo más en España ¿Donde me veo? No lo sé, espero que con proyectos chulos en el mundo de la moda y en el cine.

–¿Para los maniquís masculinos no hay fecha de caducidad?

–No, pero tengo muchas compañeras como Nieves Álvarez o Eugenia Silva que no paran de abordar proyectos, así que no es cuestión de hombres o mujeres. Están volviendo con fuerza muchos modelos del pasado por lo que representan dentro de esa industria.

–¿Echa de menos Tossa de Mar, su tierra?

– Siempre, pero últimamente voy bastante. Por ahora seguiré a caballo entre Madrid y Londres