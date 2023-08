¿En qué animal se ha reencarnado Eva Soriano?

Eva Soriano se ha convertido en una de las grandes maestras del humor y el espectáculo en la televisión actual. La presentadora de Showriano en Movistar Plus+ ha exprimido al máximo las vacaciones de verano donde la hemos podido ver en Ibiza, Grecia, Eslovenia y Portugal. Siempre con una sonrisa en la cara y dejando su particular impronta.

Precisamente en el viaje que ha realizado a Grecia le ha acompañado su madre. La cómica ha compartido una serie de fotografías en Instagram con la careta de gato volador, explicando el porqué de tal atuendo. “El gato volador. Como ya sabéis en Atenas me llevé una careta de gato para que mi madre no sintiera nostalgia de su gatita, Lili, a la que había dejado atrás para disfrutar de sus vacaciones, poco se habla de eso… La cuestión es que me he encontrado con las fotos y me parecía egoísta no compartirlas con ustedes”, ha posteado en su perfil de Instagram.

Una curiosa anécdota que ha demostrado que la televisiva tiene más cara que espalda. La publicación, en la que se observa un carrusel de fotografías con la peculiar careta, ya acumula más de 24.000 me gusta y 300 comentarios en Instagram.