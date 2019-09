Antonio David Flores podría enfrentarse a tres años de cárcel

La guerra que mantienen Rocío Carrasco y su ex, Antonio David Flores, podría salirle cara al ex guardia civil. La Fiscalía ha solicitado para él una pena de tres años de cárcel por un presunto delito de ocultación de bienes. Una petición en firme en la que, por supuesto, deberá pronunciarse un juez, por lo que en los próximos meses tendrá que sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados tratando de defender su inocencia.

El ex marido de Rociíto y padre de sus dos hijos fue denunciado por esta por impago de los gastos de manutención de sus dos hijos, los cuales eran menores. Esto se produjo en 2006 en su sentencia de divorcio y, al parecer, tal y como denuncia ella, nunca se hizo cargo de esta responsabilidad, alegando ser insolvente. Eso sí, sus trabajos eran públicos en revistas y platós de televisión, lo que ha dificultado que se mantenga su versión de que no tenía ingresos suficientes para hacerse cargo de los 556 euros que debía pagar mensualmente. En el escrito se señala que Antonio David ocultó sus ingresos reales entre 2011 y 2017 y que recibió dinero en al menos 11 ocasiones, declarando a través de una sociedad a nombre de su pareja y también mediante su representante. De esta manera evitó, según la Fiscalía, pagar la pensión a su ex mujer.

La novedad es que la Fiscalía, tras estudiar su caso, ha decidido fijar su petición de condena en tres años de cárcel. Eso sí, es tan solo una propuesta de condena que el juez deberá estudiar, pero también con lo que solicita la parte demandante, la de Rocío Carrasco, podría ser mayor, llegando incluso hasta los seis años de prisión. El juez, valorando la documentación con la que cuenta, dictará sentencia y Antonio David podría ingresar en la cárcel. El ex de la hija de Rocío Jurado no solo se enfrenta a la amenaza de que su pulso judicial termine por llevarle a prisión, sino que también tendría que hacer frente a una multa. La Fiscalía ha fijado la compensación económica en una multa de 12 euros diarios durante 20 meses, lo que supondría más de 7.300 euros, tal y como han adelantado en El programa del verano.

La hija de Rocío Jurado y Antonio David Flores se casaron en 1999 y se separaron tras cuatro años de matrimonio y dos hijos en común. Los dos hijos de la pareja, Rocío y David, viven con su padre desde que alcanzaron la mayoría de edad al negarse a hacerlo con su madre. Desde su separación, la pareja ha protagonizado continuos enfrentamientos y demandas judiciales. La acusación de la Fiscalía se produce después de que Rociíto interpusiera sendas demandas por alzamiento de bienes y maltrato psicológico contra su ex marido, esta última archivada.