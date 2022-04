Antonio Miguel Carmona y Yolanda Font tienen a su primera hija

Antonio Miguel Carmona y su pareja, la actriz y modelo Yolanda Font, se han convertido en padres de su primera hija en común, Micaela. El vicepresidente de Iberdrola en España y la intérprete dieron la bienvenida a la pequeña en la madrugada del último jueves 7 de abril en el hospital La Zarzuela, en Aravaca (Madrid). El alumbramiento se produjo por cesárea y la bebé ha pesado 2,350 kg. Se trata de la primera hija de ella y la cuarta para el político.

Font fue desveló en diciembre de 2021 el sexo del bebé en una publicación compartida en su perfil de Instagram. "Feliz con mi amor celebrando que vamos a tener una niña", escribió la actriz. Fue pocos días después de anunciar su embarazo, también con una imagen compartida en sus redes sociales. "Voy a ser mamá. Estoy feliz", escribió Font el pasado 21 de noviembre junto a una imagen en la que se le veía presumiendo de su incipiente tripa mientras posaba en pijama y con varios elementos decorativos navideños de fondo.

El ex diputado y ex candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid y su novia han dado un paso más en su discreta relación. Antonio Miguel Carmona y Yolanda Font se conocieron hace unos años, cuando coincidieron en la radio. Él, que ha trabajado en varios medios como analista político, la invitó a su programa, Solos en la noche, de Radio Inter, la misma emisora en la que la actriz era directora y presentadora del espacio El vodevil. Aunque en principio se trataba de una relación de colegas, su amistad acabó en un romance que han llevado con discreción. La edad no ha sido un impedimento -se llevan 23 años de diferencia- y a pesar de que no han escondido su amor, ambos han preferido mantener su intimidad y evitar las exposiciones mediáticas.

Yolanda Font es madre primeriza, pero contará con el apoyo y la experiencia de su pareja, quien tiene tres hijas de 20, 17 y 16 años, fruto de su anterior relación. Antonio Miguel Carmona se casó en 1989 con Marisol Sánchez, pero una década después se separaron. Aun así, mantenían una gran amistad; ejemplo de ello es que cuando ella falleció en feberero de 2020 él le dedicó unas emotivas palabras en las redes llamandóla "mi amiga, mi apoyo, mi alma".

El pasado marzo, Yolanda Font desfiló en Madrid Fashion Week y allí, muy ilusionada, desveló el nombre de su hija: "Es el primer desfile de Micaela". No fue, ni mucho menos, el primer desfile de su mamá. Yolanda tiene una extensa carrera como modelo en la que se incluyen trabajos con reputados diseñadores como Santiago Bandrés y Hannibal Laguna.

A los 17 años, empezó a actuar en obras como El mago de Oz, Hannah y sus hermanas o Noche de juerga de Harold Pinter, pero nunca fue conformista, ya que tras acabar sus estudios obligatorios, se formó en un grado en Ciencias de la Información y, años más tarde, en Estados Unidos participó en varios rodajes en Nueva York. Además, representó a España como actriz en los Hollywood Music Awards. Desde muy pequeña quiso ser actriz. Su madre, Koky Font, una de las damas más elegantes del mundo social de la época, le aconsejó estudiar primero una carrera y si quería seguir dedicándose al mundo artístico, que lo hiciera ya con esa formación.

La pequeña Micaela llega en un momento agridulce para Yola -como la llaman familiarmente- porque hace apenas unos días falleció su abuela, a la que estaba muy unida, a los 101 años.