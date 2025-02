El apunte de Iñaki López sobre el polémico vestido de Bianca Censori

La alfombra roja de los Premios Grammy ha vuelto a dejarnos imágenes sorprendentes. El atuendo de las celebridades siempre da mucho juego y en esta ocasión no iba ser menos. Sin duda, el vestido de Bianca Censori (si se puede llamar vestido) ha sido la elección más arriesgada y polémica de la gala.

La novia del rapero Kanye West ha aparecido en la alfombra roja con un vestido ajustado de gasa transparente. Una leve capa con la que ha mostrado prácticamente todos sus encantos, ya que da la sensación de que iba prácticamente desnuda. Por ese motivo la organización del evento ha decidido expulsarle de la ceremonia.

En la tertulia de Más Vale Tarde, uno de sus presentadores, Iñaki López, ha ofrecido su particular opinión la arriesgada elección de Bianca Censori. “El día que sean los Grammy en Ávila no creo que la mujer de Kanye West vaya tan ligera”, ha expresado con ironía. Por su parte, Cristina Pardo, ha preferido no mojarse en exceso. “Si lo ha elegido ella, me parece bien”, ha señalado.