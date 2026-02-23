Beatriz Trapote alza la voz y se sincera como nunca sobre la crianza de su hijo con autismo
La periodista y esposa de Víctor Janeiro ha compartido una emotiva publicación en sus redes sociales para visibilizar el Síndrome de Asperger
Beatriz Trapote se ha abierto en canal como nunca para hablar públicamente sobre el diagnóstico de autismo que padece uno de sus hijos con Víctor Janeiro. La periodista ha querido alzar la voz para visibilizar el Síndrome de Asperger, una realidad que vive diariamente en su casa y que afecta a muchas familias, ya que es un trastorno que presenta una amplia variedad de síntomas.
La televisiva ha recordado cómo vivió en sus propias carnes el diagnóstico de uno de sus hijos. “Hoy, 18 de febrero, Día Internacional del Síndrome de Asperger, alzo la voz por todas esas familias que, como la mía, convivimos con un hijo autista. Primero llega el golpe. Después el duelo y la negación. Más tarde la aceptación… y finalmente el lugar en el que hoy me encuentro: el orgullo y la lucha”, ha comenzado diciendo en una emotiva publicación que ha compartido en su cuenta de Instagram.
“Porque no sueño con un expediente perfecto. No me importan las sumas, restas ni divisiones (para eso siempre habrá calculadoras). Me importa que comprenda el mundo, que gestione sus emociones, que tenga relaciones bonitas y que nadie le haga daño. Quiero que sea seguro de sí mismo. Que se sienta válido. Que se sienta querido”, ha continuado.
La influencer ha reseñado la importancia de visibilizar este trastorno para lograr una inclusión real de los niños que lo sufren. “Hoy es un día para visibilizar, para desestigmatizar y para seguir peleando por una inclusión real. Desestigmatizar el autismo es mirar con el corazón, no con los prejuicios”, ha destacado.
La mujer de Víctor Janeiro, desde su propia experiencia personal, ha lanzado un consejo dirigido a todos los padres que conviven con el Síndrome de Asperger, así como a la sociedad, en general. “La educación empieza en casa. Explícale a tu hijo qué es el autismo. Enséñale a acompañar, a respetar y a ayudar a ese compañero del cole o a ese niño del parque. Esto no es una enfermedad. No están malitos. No es un problema. Hay que ocuparse, no preocuparse. Porque el autismo es una discapacidad que muchas veces no se ve… pero siempre se vive. Sé empático. Sé generoso. Sé solidario. Porque hablar sana, pero escuchar ayuda. Gracias por tanto cariño”, ha concluido.
Beatriz Trapote y Víctor Janeiro han formado una bonita familia numerosa junto a sus tres hijos en común: Víctor, Oliver y Brenda.
