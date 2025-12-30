Los bebés que han venido al mundo en 2025: estos son sus famosos padres

A lo largo de 2025 muchos famosos y rostros conocidos por el gran público han sido padres por primera vez o han aumentado su familia con la llegada de nuevos miembros que se suman a los ya existentes. Cada caso es un mundo, ya que quedarse embarazada se ha convertido en un reto para muchas famosas, sino que se lo pregunten a la actriz Nerea Garmendia, que después de muchos años de espera ha conseguido su sueño de ser madre.

Uno de los últimos nacimientos del presente año ha sido el del cuarto hijo de Enrique Iglesias y Anna Kournikova. La discreta pareja, no ha desvelado el sexo del bebé, aunque sí publicaron una fotografía del bebé tumbado con un gorrito azul y rosa acompañada del siguiente mensaje: “Mi rayo de sol”.

Hace unos días, el actor Jorge Jurado, conocido por su papel de Curro en la serie Los Serrano, anunciaba que había sido padre de los gemelos Héctor y David. El intérprete se ha estrenado en la paternidad por partida doble. “Ser papá es una aventura que ahora me toca vivir al lado de la mejor madre que podría imaginar para mis peques. Si alguna vez he sido el hijo de España, dejadme ahora ser el papá de estos dos nenes”, escribía en Instagram.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han sido padres por segunda vez tras la llegada al mundo de Laia hace dos años. La presentadora de las Campanadas en Antena 3 comunicaba la feliz noticia a través de las redes sociales. “Pues sí, el amor se multiplica. ¡Bienvenido, Isai Pedroche Muñoz!”, posteaba el pasado mes de julio.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo han seguido el orden natural de la vida. Tras la boda en 2024, el presente año tocaba el embarazo. Con la llegada de su hijo Lucas, en honor al padre de Teresa Urquijo, ambos continúan adelante con su entrañable historia de amor.

En la pasada primavera vino al mundo, Nicolás, el tercer hijo en común de Lourdes Montes y Fran Rivera. El pequeño Nicolás forma parte de una familia numerosa junto a sus hermanos, Carmen y Curro, además de Tana Rivera, fruto de la relación que mantuvo el torero con Cayetana Martínez de Irujo.

Nerea Garmendia, a sus 45 años y tras un largo tratamiento de fertilidad, ya tiene en sus brazos a su primer hijo, Unax. La actriz y su pareja Luis Díaz Núñez, han conseguido ser padres pese a las complicaciones que se han encontrado por el camino. El pequeño Unax nació el pasado mes de abril mediante una cesárea programada.

La actriz Cristina Castaño, la ex Miss España Verónica Hidalgo, la modelo Gisele Bündchen, la actriz Lily Collins y Belén Corsini y Carlos Fitz-James Stuart también han sido madres y padres durante este 2025.