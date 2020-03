Berlusconi cambia a su novia de 34 años por otra de 30

Tras doce años de noviazgo, Silvio Berlusconi, de 83 años, ha roto con la napolitana Francesca Pascale, de 34, a través de una escueta nota de prensa y, para más inrri, la ha cambiado por una más joven. Se trata de Marta Antonia Fascina, de 30, diputada de su partido, Forza Italia, y natural de Melito di Porto Salvo, provincia de Reggio Calabria.

Fascina y el ex presidente italiano fueron pillados por la revista Diva e Donna saliendo de un hotel en Suiza. En la portada del semanario aparece una imagen del presidente y fundador de Mediaset y otra de la diputada, bajo el título: "Para Berlusconi una nueva dama rubia. Con Fascina en un resort de lujo en Suiza, y la Pascale no está". En el interior le dedican a la noticia cuatro páginas, con varias imágenes y el titular "En Suiza con Marta: ¿Dónde esta Francesca?"

A Francesca Pascale le ha pillado por sopresa el romance aunque, con todo, no le guarda rencor a su ya ex: "Le deseo al presidente toda la felicidad del mundo. Y espero que pueda encontrar una persona que lo cuide como lo hice yo", ha afirmado, e ironiza: "Me produce simpatía ver una diputada de la República pasear a mis perritos". Pascale hace referencia a los dos caniches que compartió con Il Cavaliere cuando estaban juntos.

Mientras su ex pareja se ha enterado por los medios y afirma que aún no se lo puede creer, el revuelo ha sido enorme. Con la tensión que se vive Italia a nivel político y debido al coronavirus, en el parlamento, diputados y senadores han criticado duramente a Berlusconi. Tras lo publicado por esta revista, la oficina de prensa del líder de Forza Italia emitíó la noche del miércoles un comunicado que reza: "Después del artículo de Diva e Donna se han desencadenado los habituales chismorreos en torno al presidente Silvio Berlusconi y a la señora Francesca Pascale. Parece por tanto oportuno confirmar que continúa existiendo una relación de afecto y de auténtica estima y profunda amistad entre Berlusconi y la señora Pascale, pero no hay ya entre ellos ninguna relación sentimental o de pareja. En consecuencia, es evidente que todas las ilaciones que se han hecho al respecto son falsas e inexistentes".

Este escrito hace oficial, por tanto, el final de la relación entre Berlusconi y Pascale que durante más de una década ha hecho correr ríos de tinta. En el periódico de la familia Berlusconi, la noticia aparece también este jueves en primera página: "Oficial la separación. Berlusconi-Pascale, se acabó. Permanecen la amistad y el afecto". Antes, Berlusconi estuvo casado con Verónica Lario, con quien protagonizó un millonario divorcio. Como con su primera mujer, Carla Dall'Oglio.

La nueva pareja del veterano playboy, aparte de militar como él en el partido Forza Italia, parecía estar predestinada a acabar con él, ya que en sus redes sociales aparecen infinidad de fotos de Berlusconi. Parece que la joven sentía algo más que admiración por el turbio dirigente, 53 años más mayor que ella.