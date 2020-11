Borja Thyssen y Blanca Cuesta serán padres por quinta vez... en sólo unas semanas. La pareja ha mantenido en secreto el embarazo de su segunda hija, según desvela este miércoles la revista ¡Hola!

El matrimonio, al que no se ha visto desde el pasado verano cuando pasaron unos días en Formentera, celebrará las navidades siendo siete a la mesa, pues esperan una niña para mediados de diciembre.

Borja y Blanca, que cumplirá 46 años también en diciembre, se casaron en octubre de 2007 y tienen cuatro hijos: Sacha, de 12 años, Eric, de 10, Enzo, de 8, y la que hasta ahora era la única niña, Kala, de 6 años.

"No podéis imaginar cómo me llevo con mis hijos. Me adoran y los adoro. Es una conexión tremenda", comentaba hace un tiempo a la misma publicación el hijo de Tita Cervera. "Borja es un padrazo. Tiene una relación muy bonita con sus hijos", aseguraba también su mujer en este reportaje. Ambos han conseguido conservar muy bien el secreto ya que llevan sin aparecer públicamente desde el verano. Eso sí, sus familias respectivas sí tienen constancia lógicamente de la buena nueva.

La llegada de este nuevo miembro a la familia llega en un momento ideal para Borja Thyssen, que ha dejado atrás todos los problemas que tuvo con su madre en el pasado. La baronesa le nombró el pasado septiembre patrono del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, decisión con la que confirmaría que quiere que éste siga sus pasos, dejandole en un lugar adecuado para que pueda sucederle en un futuro.

Además, la Audiencia Nacional provincial le dio la razón hace poco en su litigio con Hacienda, quedando absuelto de un delito de fraude fiscal al no quedar acreditado que estaba mintiendo al decir que residía en Andorra para así poder eludir presentar la declaración de la renta en nuestro país en el año 2007. Tres grandes noticias para la familia Thyssen, que este 2020 también ha despedido al padre de Borja, Manuel Segura, el pasado junio.