La princesa británica Carlota y el familiar a la que recuerda la responsable hija de Kate Middleton

La princesa Carlota, Charlotte, a sus nueve años ha brindado una vez más una muestra de responsabilidad y serenidad con motivo de la inesperada reaparición de su madre, la princesa de Gales con motivo del desfile Trooping the Colour, exhibido en homenaje al rey Carlos III.

Kate Middelton se ha visto con buen aspecto tras meses tratándose de un cáncer y sus hijos han sido su respaldo en esta aparición pública, como lo están siendo en este difícil momento de su vida. Los tres pequeños de los herederos de la corona británica, Jorge, Carlota y Luis, acompañaron a su madre en el carruaje en el que intervinieron en este acto oficial.

También en un vídeo previo compartido por el palacio de Kensington se observa a la princesa Catalina abrazada a su hija, a la que atusa el pelo en un gesto de afecto y complicidad. Carlota ha dado muestra de madurez y serenidad pese a su corta edad y es ella en la que se fijan sus hermanos. Ya sucedió con las exequias de su bisabuela, Isabel II, en septiembre de 2022, cuando los ojos estaban puestos en las reacciones de la familia. La niña entonces de siete años asombró por su corrección y entereza.

Carlota vestía un modelo oscuro con ribetes blancos en contraste exacto con los que lucía su madre en esta crucial reaparición con la que la familia real británica despeja todas las dudas y rumores exagerados sobre la salud de la princesa, al igual como había sucedido semanas antes con el rey Carlos de Inglaterra.

"Tengo días buenos y días malos", comunicaba Kate Middleton este viernes al anunciar que iba a estar presente en Trooping the Colour, en una reaparición de lo más tranquilizadora y de la que fue fundamental el apoyo de su familia. Con el príncipe Guillermo se encontró en la balconada de Buckingham en la exhibición aérea.

Carlota es seguida con atención y cariño por los medios británicos y es una latente esperanza como representación de la familia real. Nieta de Lady Di, su madre le está inculcando valores para que se desenvuelva con naturalidad dentro de sus limitaciones y obligaciones.

La nieta mayor de Carlos III copará portadas con los años y está llamada a ser un apoyo de sus hermanos, Jorge (segundo en la línea de sucesión, ella es tercera) y el pequeño Luis. El actual rey británico tiene una segunda nieta, Lilibeth, hija del príncipe Enrique, a la que el monarca quiere ver más, según ha confesado a su entorno y pese al distanciamiento existente con su padre.

El Castillo de Glamis, ubicado en la localidad escocesa de Forfar compartía en 2022 unas imágenes con las que observaba el parecido de Charlotte. La cuenta del monumento compara las facciones de Carlota con las de la reina madre, la madre de Isabel II, Isabel Bowes Lyon, esposa de Jorge VI y, por tanto, tatarabuela de los hijos del actual príncipe de Gales.

Desde Glamis se reclama así la figura de la ilustre reina consorte que nació en su recinto. También en este castillo escocés nació la princesa Margarita, la hermana de Isabel II.

"Cuando nuestro archivero estaba mirando fotografías de una joven Lady Elizabeth todos estuvimos de acuerdo en que existe un parecido familiar sorprendente con su tataranieta, la princesa Charlotte. ¿Puedes ver el parecido también?" Era la propuesta desde Glamis.

The daughter of the 14th Earl of Strathmore, Lady Elizabeth Bowes Lyon married the Duke of York and became Queen Elizabeth The Queen Mother. When looking at photos of a young Lady Elizabeth we found a familial resemblance with her great-great-granddaughter, Princess Charlotte. pic.twitter.com/LGUlWwuJUR