La cantante Sabrina se recupera de una intervención por cáncer

Aunque la relacionamos sobre todo por la Nochevieja del 88, Sabrina Salerno continuó con una exitosa trayectoria musical, sobre todo en su Italia natal, pero recientemente apareció en el programa de La 1 Baila como puedas, que pasó desapercibido en las noches de meses atrás. A sus 56 años mantiene una figura espléndida y ha matenido la buena forma.

La cantante y legendario icono de los años 80, que también apareció en Mask Singer, pasa por un momento delicado por la operación de un cáncer. En una revisión en este verano se le detectó un pequeño tumor. Sabrina ha reconocido que ha pasado unos meses muy incierto, preocupada por el bulto que se le detectó. "En unas horas entro al quirófano para operarme de mama por un bulto maligno. Como todos los años, en julio me hice una mamografía. Han sido meses acompañados de mucho miedo, ansiedad, tristeza, pero sobre todo mucha esperanza", resumía Salerno sobre lo vivido en estas semanas de espera. La intervención fue en en este miércoles y todo salió favorable. Sabrina se recupera de una grave amenaza y ahora habrá que comprobar si el cáncer está latente en otro lugar. "La prevención y el diagnóstico precoz pueden salvarnos la vida", reclamaba la cantante, como así ha sido su lado.

Tras salir del quirófano Sabrina reaccionaba a la operación y tranquilizaba a todos. "La operación ha salido bien", mostraba con calma en las redes, agradeciendo todas las muestras de interés de amigos y seguidores anónimos a lo largo de estos días. "Lamento no poder responder a todos, mis redes sociales se han colapsado, no puedo ver todos los mensajes", añadía para disculparse por aquellos allegados a los que no ha podido transmitir directamente su gratitud.

Por cierto, sobre aquella célebre actuación, que está instalada en los mitos televisivos españoles, cuando la inesperada anécdota pectoral, Sabrina interpretaba la canción Hot Girl, no el Boys, boys, boys, que fue su éxito musical en aquel verano a raíz de esta aparición en RTVE cuando apenas había dos canales en España. La actuación podría haber sido editada pero se emitió con el pecho al aire. Ocasionó un gran enfando en la cantante, pero la catapultó a una popularidad inusitada que ella no deseaba por algo así.