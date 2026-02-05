Carlos Alcaraz, así es la discreta vida del soltero de oro del deporte español

Carlos Alcaraz se ha coronado en el Open de Australia consiguiendo su séptimo título de Grand Slam ante Novak Djokovic. El tenista murciano, a sus 22 años, se ha convertido en uno de los solteros de oro del deporte español. Aunque se ha especulado mucho acerca de su vida privada y su afición por las salidas nocturnas, lo cierto es que su rendimiento en la pista alcanza el sobresaliente y goza de un estado de forma increíble. Alcaraz, siempre discreto, ha sido relacionado con diferentes mujeres en los últimos años. A día de hoy no tiene pareja y está plenamente enfocado en su carrera deportiva.

El deportista trasmite una imagen de cercanía y naturalidad en sus apariciones públicas que coincide con su estilo de vida. Recientemente, cambiaba de entrenador y ya no reside en la casa de madera de Juan Carlos Ferrero, una vivienda de 90 metros cuadrados con jardín, salón, baño, habitación de invitados y porche. Ahora ha regresado al domicilio familiar en la localidad murciana de El Palmar. Allí, tal y como se pudo ver en su documental de Netflix, vive en una habitación sencilla con una cama de 90 centímetros y una terraza con vistas al exterior.

A lo largo de los últimos años, con su explosión en las canchas de tenis, el nombre de Alcaraz ha sido ligado a varias mujeres de diversos ámbitos. Melodie Peñalver, exconcursante de La isla de las tentaciones y la cantante Ana Mena, actualmente pareja de Óscar Casas, son dos claros ejemplos de rostros jóvenes de indudable atractivo físico que han sido vinculados con el tenista.

Melodie fue una de las participantes de La isla de las tentaciones 2, donde acudió con su novio Cristian para poner a prueba su relación. Su paso por el reality de Mediaset supuso el punto y final de aquella historia de amor. Según la periodista Laura Fa, el tenista habría mantenido varios encuentros con la modelo tras cortar con su pareja de toda la vida, la joven tenista María González Jiménez, con la que mantuvo una relación adolescente. Aunque desde el círculo más cercano de Alcaraz se comentaba que ambos tenían un feeling especial, la relación no llegó a consolidarse.

Al tenista murciano también se le relacionó con Ana Mena, aunque nunca llegó a confirmarse un posible romance entre ambos. Actualmente, la cantante malagueña está feliz y enamorada de Óscar Casas, con el que lleva más de un año de noviazgo.

El flamante ganador del Open de Australia también ha estado ligado a otras de las estrellas del panorama musical: Aitana. Ambos coincidieron en un evento publicitario, pero todo apunta a que se trataba de un rumor de escaso recorrido. La propia Aitana salía a desmentir los rumores de romance con el tenista.

Hace unos meses, la prensa británica especulaba con un posible noviazgo con Emma Raducanu, con la que comparte la pasión por el tenis. Los rumores se dispararon tras la difusión a través de las redes sociales de unas imágenes de ambos en Londres. El murciano realizaba unas declaraciones sobre Raducanu tras disputar el torneo de Queen’s. “He visto en redes sociales que Raducanu ha venido a ver mi partido. Estaba centrado en mi partido y no he podido verla. Ha estado genial tenerla en la grada. Me encantaría entrenar con ella el dobles mixto, pero dependerá del calendario”, declaraba.

El último nombre en salir a la palestra ha sido el de la dj coreana Peggy Gou, que ha estado siguiendo sus evoluciones en el Open de Australia. Antes del citado Grand Slam, fueron pillados mientras compartían una cena en Seúl. “Es una amiga y es realmente genial. Me alegra que esté aquí. He recibido un gran apoyo por su parte. Es genial”, explicaba sobre Peggy Gou, una de las grandes figuras de la música electrónica a nivel mundial.