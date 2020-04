Las catas 'on line' aterrizan con fuerza en esta cuarentena

Las catas y cursos de vino, cerveza y cócteles no son solo experiencias para disfrutar fuera de casa. Las empresas se han lanzado al on line para que todos puedan aprender desde sus domicilios incluso durante el estado de alarma, un periodo en el que además ha aumentado el consumo de alcohol en el hogar. Junto a un mensaje de consumo responsable, el sector de las bebidas alcohólicas se ha hecho con las redes sociales para mostrar de la mano de expertos la mejor manera de combinar bebidas que no tienen por qué ser consumidas solo en restaurantes y bares.

Un ejemplo de convocatoria es el #enjoyathomefestival (Festival disfruta en casa), un encuentro virtual organizado por la agencia Ríos&Toth que propone alternativas de ocio que emiten a través de Instagram y donde facilitan, entre otras actividades, sesiones sobre las fases del embotellado del vino o catas virtuales. Desde la bodega navarra Otazu, una de las colaboradoras en el evento, explican que este periodo de reclusión en los hogares no es un impedimento, sino una nueva oportunidad para conocer mejor el mundo del vino.

"Si bien es cierto que en estos momentos no podemos ofrecerte una copa de vino on line, sí que podamos mostrarte nuestro mundo y toda esa herencia que hay detrás para hacer que la copa de vino te abra como una puerta a todo un universo de significados y emociones", explican.

La Denominación de Origen Protegida Jumilla también ofrece cada viernes, desde marzo, catas on line a través de Facebook, donde reúnen diferentes explicaciones del mundo de la sumillería y la enología. Pero desde el mundo del vino no solo han organizado eventos para que el público los disfrute en su tiempo libre, sino también para los propios trabajadores del sector, para que puedan seguir aprendiendo pese a que se haya limitado el movimiento en las ciudades.

En esa línea, desde la Fundación Osborne facilitan a jóvenes "contenido on line" para reforzar sus conocimientos enológicos después de que tuvieran que interrumpir las clases presenciales. La sumiller y organizadora de eventos Pilar Cruces ha lanzado el Club Lust for Wine, una comunidad para formación on line dirigida a la formación de trabajadores de bodegas, distribución, turismo y hostelería. Incluso desde la bodega Legaris se han lanzado a hacer una presentación de prensa de un nuevo producto, La Aguilera, enviando las botellas a los periodistas antes de la rueda de prensa organizada para los profesionales en la que contactarán con un enólogo.

"Desde Comunicación de Raventós Codorníu consideramos que la situación de confinamiento no debe ser un freno para poder comunicar y estar en contacto con nuestro público objetivo: en este caso, prescriptores del mundo del vino y la gastronomía, ya que ellos también siguen trabajando", valoran desde la compañía.

Para los cerveceros, la Compañía Cervecera de Canarias, productora de dos de las marcas más consumidas en las islas, ha organizado una cata de cerveza virtual para dar a conocer mejor esta bebida e incorporar nuevas habilidades en su degustación.

También la tienda La Birratorium ofrece a los clientes la posibilidad de hacer catas por internet, algunas incluso asociadas a productos para que los consumidores puedan comprar las cervezas y acompañen la degustación junto a un vídeo explicativo.

La tienda Solo Artesanas, por su parte, ha organizado las Beer wars (Guerras de cerveza), con las que quieren promover que sean los clientes los que valoren sus cervezas, que previamente les habrían llegado a casa y que aprenderían a catar con tutoriales en vídeo.

Varias marcas de bebidas espirituosas también se han subido al carro de que los consumidores redescubran sus productos en casa, por lo que difunden vídeos de sus propuestas para cócteles. "Hay una voluntad y una necesidad que estamos notando en el consumidor de saber más sobre el mundo de la coctelería y de replicar cócteles aunque sean sencillos en casa", sostiene el portavoz de Bacardi Iberia, José María Bardají, una de las compañías que está difundiendo recetas.

Decenas de empresas se han sumado a esta ola de iniciativas virtuales, un gusto general por disfrutar de la bebida sin romper con la obligación de quedarse en casa.