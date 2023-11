La ceguera sin límites de Joana Sanz

Había ganas de escuchar a Joana Sanz por primera vez en un plató de televisión. La exclusiva formaba parte del estreno de ¡De viernes!, el nuevo programa de corazón de Telecinco. En el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, la modelo tinerfeña ha respondido a todas las incógnitas que rodean a la acusación de su marido por una presunta agresión sexual cometida el pasado 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona.

Joana Sanz ha demostrado su inestabilidad emocional en el año más difícil de su vida, ya que a la detención de su marido se unió la muerte de su madre que arrastraba una larga enfermedad. La maniquí, que ha virado entre el divorcio y el perdón durante todo este tiempo, se encuentra ahora más cerca de su marido que nunca.

“El 20 de enero fue cuando mi marido entró en prisión. Yo sentía que ya no tenía como un porqué. ¿Para qué vivir? ¿Para qué seguir? ¿Para qué? Me entero por la prensa, por la televisión. No sé cuándo hablé con él, fue bastante después y no dio para mucho la conversación. No me acuerdo pero fue como un jarro de agua fría. ¿Esto está sucediendo de verdad? Me costó mucho lidiar con todo”, ha explicado sobre cómo se enteró de la noticia.

La influencer ha contado los detalles de la primera conversación que mantuvo con Dani Alves. “Yo le echaba en cara realmente saber si había habido una infidelidad. En un momento tan duro de mi vida me ha fallado. A mí se me cae el mundo y yo digo hasta aquí. Él inicialmente me lo negaba absolutamente todo. A día de hoy lo entiendo, se acababa de morir mi madre, qué me va a decir”, ha aclarado.

La modelo ha reconocido que no se va a divorciar y que seguirá mostrándole su apoyo. “Estamos igual, no nos vamos a divorciar de momento. Está en la situación en la que está y seguiremos casados de momento. Él me dijo que hiciera lo que quisiera que no me iba a dar el divorcio”, ha declarado para el asombro de la mayoría de los mortales.

Joana Sanz sigue manteniendo una estrecha relación con el futbolista brasileño. “Sigo estando para él y seguiré estando para siempre, el futuro dirá. Seguimos hablando por teléfono como si nada sucediera, nos apoyamos mutuamente como podemos. Nunca antes había sucedido nada como para crear un rechazo hacia él. El amor está independientemente de casados o no casados, es mi familia, yo voy a seguir estando, el tiempo dirá”, ha apostillado.