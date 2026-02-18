Chenoa le da otra oportunidad al amor, corazón con freno y marcha atrás con su ex marido

Chenoa con el modelo lucido en la noche de las uvas en la Puerta del Sol

La cantante y presentadora Chenoa, a sus flamantes 50 años, no solo ha logrado coronarse como reina indiscutible de la televisión, entre TVE, Prime Video y Antena 3, sino que atraviesa un buen momento personal y una serenidad que la impulsa a disfrutar aún más del momento.

Detrás de los focos de formatos como Operación Triunfo, Tu cara me suena o The Floor, donde ejerce su liderazgo, hay una personalidad en crecimiento y que ahora ha dado una nueva oportunidad al amor. En concreto, a su ex. Tal y como adelanta la revista Lecturas, la cantante vuelto a salir con urólogo Miguel Sánchez Encinas. Han decidido reescribir su historia, tras su boda que fue tuvo que aguardar a que se difuminara la pandemia, experiencia que les marcó. En noviembre de 2023 rompieron a los pocos meses de darse el sí.

Miguel Sánchez Encinas preguntado hace un año por una reconciliación con Chenoa / Europa Press

Esta reconciliación se intuyó como acercamiento, en la fiesta del 50 cumpleaños del presentador Frank Blanco. En aquella celebración hace menos de un año una fotografía grupal fue el primer indicio de que algo se estaba gestando. La cercanía física entre ambos en la imagen no era un simple gesto de cortesía en la pareja sino el reflejo de una tregua que, con el paso de los meses, se ha transformado en una oportunidad real.

A pesar de que en su momento Chenoa intentó enfriar los rumores calificando el encuentro como algo "adulto y normal", la realidad que hoy trasciende es mucho más profunda. Según el círculo íntimo de la pareja, ambos han optado por un modelo de relación libre. Se ven, disfrutan y comparten tiempo, pero manteniendo la independencia de sus hogares; han retomado en parte la dinámica que tenían antes de comprometerse en la anterior ocasión. Con dos agendas bien diferentes, esta relación sin convivencia en una casa les hace sentirse mejor a ambos.

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas en el año 2023 / Europa Press

La historia de amor entre Chenoa y Miguel siempre tuvo tintes de historia de novela. Se conocieron en 2019 gracias a la periodista Cruz Sánchez de Lara, en una cena que terminó con una charla hasta la madrugada. Aquel flechazo inicial sobrevivió incluso a los embates de una pandemia que obligó a posponer su enlace hasta en dos ocasiones, antes de darse el "sí, quiero" en la tierra de adopción de la cantante, Mallorca. Quizás por ese historial de obstáculos que vivieron ahora han decidido que la prisa no sea su compañera de viaje.

Luis Pliego, director de Lecturas, subrayaba en el programa El tiempo Justo, de Joaquín Prat lo reservado que llevan ambos su nueva etapa. "Lo están compartiendo con muy pocas personas. Se ven, de momento, como novios", queriendo proteger su intimidad y blindándose ante comentarios, especulaciones y carreras de fotógrafos. Ahora será un poco más difícil para Chenoa sobrellevar preguntas al respecto.

Su regreso con Sánchez Encinas es la prueba de que las segundas oportunidades pueden ser incluso mejores cuando se eliminan las presiones externas. Actualmente, el hermetismo es su mejor aliado. "Ella no quiere dar una explicación, pero su círculo íntimo lo sabe", insisten desde su entorno. Una actitud que refleja años de experiencia de sentirse siempre observadada y salir adelante.