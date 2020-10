Chiara Ferragni está embarazada de su segundo hijo

Chiara Ferragni es una de las influencers internacionales más importantes y cuenta con una legión de seguidores -21 millones para ser exactos- que están muy pendientes de cada uno de los looks que publica en su cuenta de Instagram. Su actividad en la red social no cesa, pero la imagen que ha compartido este jueves es muchísimo más especial que todas ellas. No se trata de su última manicura, ni del bolso que acaba de estrenar, ni una campaña para alguna prestigiosa firma. La italiana ha acudido a Instagram para anunciar que pronto van a ser cuatro en la familia, pues está esperando su segundo hijo en común con el rapero Fedez.

Chiara ha dado esta noticia de la forma más especial y bonita. Leo, el primer hijo de la pareja, ha sido el encargado de hacernos saber que va a tener un hermanito o hermanita, mediante una imagen en la que sostiene la foto de la ecografía. "Nuestra familia se amplía", comenta la influencer al piel post, que en apenas minutos ha conseguido más de 300.000 likes.

Ver esta publicación en Instagram La famiglia si allarga 💖🙏🏻 Una publicación compartida de FEDEZ (@fedez) el 1 Oct, 2020 a las 2:13 PDT

"Yo no sabía nada", ha bromeado su marido en la sección de comentarios. Por su parte, el rapero también ha compartido en su perfil la feliz nueva. Los rumores sobre el embarazo de Chiara Ferragni comenzaron a sonar hace algunas semanas a raíz de que la influencer compartiera una imagen tapándose la barriga, y finalmente se ha confirmado.

Ver esta publicación en Instagram He’s too cool for me 😅 Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) el 28 Sep, 2020 a las 2:58 PDT

Ferragni dio a conocer su relación con el cantante italiano Fedez en 2016, con el que vive a caballo entre Los Ángeles y Milán, y con quien tuvo a su primer hijo, Leo, en 2018, unos meses antes de contraer matrimonio en Sicilia en un parque temático creado para la boda de la pareja que todos los invitados fotografiaron y convirtieron en protagonista de Instagram durante el enlace.