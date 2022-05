El escándalo salpica al internado del primogénito de Federico de Dinamarca

El escándalo ha salpicado al Herlufsholm Gymnasium -situado en Næstved, a 80 kilómetros de Copenhague-, un prestigioso internado que goza, o al menos gozaba, de la plena confianza de la familia real danesa hasta el punto de que allí estudia el príncipe Christian, el hijo mayor del heredero al trono, Federico, y su esposa Mary. El documental Los secretos de Herlufsholm, que acaba de emitir la televisión danesa TV2, muestra los testimonios de medio centenar de personas que han sufrido abuso o acoso, o que han presenciado este tipo de conductas lamentables. Se habla de golpes, palizas, vejaciones y abusos sexuales.

En el Herlufsholm estudió el Bachillerato también el príncipe Nicolás, hijo mayor de Joaquín de Dinamarca, y la hermana pequeña de Christian, la princesa Isabel. De ahí que la primera familia danesa pensara en él para la formación del futuro heredero del heredero; también por su cercanía a casa.

Pero la emisión del documental ha supuesto tal revuelo que los padres de Christian, Federico y Mary, al ser preguntados por los periodistas, se han visto obligados a responder. "Todavía no he visto el documental, pero suena violento y hay que tomárselo en serio. Hay que poner freno a todas las formas de intimidación, insultos y violencia", ha expresado la princesa Mary. Por su parte, el príncipe Federico había señalado poco antes algo similar: "Aún no lo he visto, pero está claro que son casos duros. Y está claro también que hay que actuar contra el bullying".

Al margen de estas palabras, la casa real danesa han entendido que no podía quedarse callada ante unas acusaciones tan graves, y por eso ha enviado un comunicado firmado por Federico y Mary en el que expresan su conmoción por lo que se ha revelado, señalando además que como padres esperan que el internado Herlufhom Gymnasium garantice la seguridad de los escolares. "Como padres de un niño que va a Herlufsholm, estamos profundamente conmocionados por los testimonios que surgen en el documental actual sobre la escuela. Es desgarrador escuchar sobre el acoso sistemático y sobre la cultura de abuso y violencia de la que muchos han sido parte. Eso es completamente inaceptable. Como padres, esperamos que la escuela garantice de manera efectiva una cultura en la que todos estén seguros y sean parte de la comunidad, y en el futuro seguiremos los cambios que son obviamente necesarios", ha manifestado la pareja heredera danesa.

La dirección no quiere mirar al pasado

En cuanto a la respuesta del centro, el director, Mikkel Kjellberg, quien accedió al cargo en 2019 (cuando se supone que ya no pasaba esto), echa balones fuera cuando se habla de sucesos del pasado: "No me convertiré en un juez de lo que otros han hecho hasta ahora. Lo que es importante para mí es tener claro que quiero una cultura estudiantil positiva en la escuela".

Lo cierto es que ya después del informe desfavorable emitido por la Agencia Danesa para la Calidad y la Educación en 2020 -donde se hablaba de acoso-, el internado se puso manos a la obra para mejorar y se creó un equipo de bienestar que parece haber dado sus frutos. Al menos en 2022 las encuestas han mejorado de momento.