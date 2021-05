Clara Lago es una de esas actrices que hemos visto crecer en la pantalla. Con 10 años intervino en la serie Compañeros, a los 12 fue nominada al Goya como Actriz Revelación por El viaje de Carol. A los 24 años le llegó el éxito, y la fama, con Ocho apellidos vascos, en la que también conoció al que fue su pareja durante más de cinco años, Dani Rovira, a quien por cierto sigue uniéndole una gran amistad. Acaba de estrenar una nueva película, Crónica de una tormenta, en la que comparte plano con Ernesto Alterio y ambos afrontan el reto de llevar todo el peso del argumento. El film se basa en la obra de teatro Testosterona, de Sabina Berman.

-¿Cómo se preparó para interpretar a una periodista?, ¿se inspiró en alguien en especial?

-La verdad es que no, porque la trama gira en torno al techo de cristal al que se enfrentan las mujeres en el terreno laboral; podría haber sido periodista, o cualquier otra profesión... No tuve que hacer de periodista, pero es cierto que rodamos por la noche en una redacción en la que de día se trabajaba; esto nos hizo entrar de lleno en el ambiente.

-¿Cómo percibe usted el papel de la mujer en el sector de la interpretación?

-Creo que es un camino que todavía queda por recorrer. Es decir, creo que se ha hecho suficiente ruido, para que empecemos a ponernos las pilas... No sólo es que haya más personajes femeninos, sino que tiene que haber más mujeres guionistas, directoras, productoras… para que haya equidad en todos los aspectos de la industria. Creo que la igualdad de género es algo necesario y básico y se debe empezar a cambiar desde la educación o, si no, es como ir poniendo parches.

-Pese a que no para de trabajar, la mayoría de artículos sobre usted abordan su relación con Dani Rovira. Es obligada entonces la pregunta: ¿cómo está él?

-(Risas). Está fenomenal. Nada más terminar el tratamiento con radioterapia, a los pocos días, ya estaba rodando una peli. Está hecho de otra pasta.

-Dicen que se llevan genial. ¿Cómo se hace para seguir siendo tan amiga de un ex?

-Es que al final al amor, a veces, se le da como una sola forma, ¿no?, y también se confunde mucho el concepto de amor con apego. Y, cuando el amor es amor, se puede transformar la forma. Eso es lo que hemos hecho nosotros.

-2020 fue un año duro. Pandemia, el cáncer de Dani... ¿cómo lo ha llevado usted?

-Ha pasado de todo. Fue un susto enorme, la verdad. Fue brutal, pero bueno, luego ha salido bien y ahí está él. Poder vivir esa experiencia con Dani y acompañarlo, para mí fue muy importante también. Al final, sentir un amor tan grande es muy bonito no solo para el otro, sino para el que lo siente.

-Ahora tiene una nueva ilusión, y además es cordobés (se llama José Lucena y es actor, músico y empresario en el mundo de la hostelería).

-Lo único que puedo decir es que estoy muy bien, muy feliz e ilusionada. Está siendo una ilusión y una luz muy bonita.

-Con Dani fundó ‘Ochotumbao’, una ONG que promueve proyectos solidarios, en defensa del medio ambiente y de los animales. ¿El activismo es una parte importante de su vida?

-Bueno, si la fama tiene que servir para algo, que sea para ayudar. Que cada uno utilice su popularidad como considere, pero para mí es una responsabilidad. Y lo que yo promuevo son siempre mensajes desde el amor.

-Por cierto, usted ha trabajado en el cine y en la televisión desde niña, pero ¿cómo llevó la fama a partir de ‘Ocho apellidos vascos’, que fue una auténtica revolución?

-La diferencia fue la llegada de los paparazzi y que se entrase a hablar de mi vida personal. Eso no me había pasado nunca y fue un shock. Ahora, con el paso del tiempo, me da un poco de rabia que eso no me permitiera disfrutar de aquel fenómeno como algo mío. Me parecía la vida de otra, como si el éxito no fuera mío. Es verdad que empecé en esto muy pequeña, pero mis padres fueron mi gran apoyo, no me permitieron que no tuviera los pies en la tierra. Sigo teniendo un vínculo muy fuerte con mi familia y mis amigos de la infancia.