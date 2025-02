Las claves del tumultuoso divorcio de Daddy Yankee

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee y Mireddys González, quien fuera su esposa por casi 30 años y con la que tiene dos hijos en común, se han divorciado este martes oficialmente, aunque continúa el pleito legal por el control de dos corporaciones del artista.

“Estoy orgullosa de mí. Nadie sabe todo lo que me costó dejar ir a personas que amaba, decir No, cuando moría por decir Sí, levantarme temprano, darme esa palmadita en la espalda y motivarme cuando más triste estaba, así que gracias, pero ya no quiero retroceder más. Agradezco por las lecciones y aprendizajes porque sin eso, no sería la mujer que hoy soy”, afirmó la ex de Daddy en una publicación en Instagram.

Ambos decidieron oficializar el fin a su matrimonio por “ruptura irreparable”, según los documentos presentados en la corte, a través de una videoconferencia, sin acudir presencialmente a los tribunales.

La vista de divorcio se celebró el martes y la orden fue emitida el 31 de enero por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Carolina, municipio en el norte de Puerto Rico. En la isla caribeña el asunto del divorcio ha sido tema de primera plana durante semanas.

La separación de la pareja se confirmó en diciembre después de meses de rumores, que se acrecentaron cuando ambos dejaron de seguirse en redes sociales Pero el pleito por el control de El Cartel Records y Los Cangris Inc. continúa ya que el cantante Daddy Yankee objetó el miércoles la decisión del juez Anthony Cuevas de dar por concluido el pleito corporativo con su esposa Mireddys González, alegando que todavía no ha entregado toda la información de las empresas requerida.

El juez decidió la semana pasada que no era necesario que las hermanas González acudieran a las deposiciones pautadas para este mes de febrero con los abogados de Daddy Yankee porque consideraba que la carta gerencial contenía la información solicitada para que el cantante pudiera tener el control de las empresas. La disputa por las corporaciones comenzó después de que a mediados de diciembre pasado las hermanas González realizaran transferencias por la suma total de 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias a cuentas personales de cada parte, sin conocimiento ni autorización del artista. A finales de enero pasado, el cantante anunció que había contratado a la empresa experta en seguridad bancaria CCG Consultants LLC, liderada por Carlos Cases Gallardo, ex jefe del FBI en Puerto Rico, para “ordenar” así la cuenta y gestión de sus corporaciones.