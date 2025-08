Cristina Castaño y la belleza suprema de una mujer embarazada

El embarazo es una de las etapas vitales más emocionantes para una mujer. Cristina Castaño está pasando por ese momento a los 46 años justo cuando veía que sus posibilidades de ser madre se esfumaban poco a poco. La actriz de La que se avecina ya ha activado la cuenta atrás para ver la cara de su bebé y tenerlo entre sus brazos. Cristina ha expresado todo lo que siente en este momento tan especial en una publicación que ha compartido en Instagram. Queda claro que por su interior brotan los sentimientos a flor de piel.

“No sabía lo que era estar embarazada. Y la verdad es que hacía tiempo que no me sentía tan bella. Me da que voy a echarlo de menos”, ha publicado junto a un carrusel de fotografías en las que muestra el estado actual de su barriga de embarazada.

Hace unas semanas la intérprete estuvo disfrutando de unos días de relax y desconexión en un lujoso resort de Lanzarote. “He descansado, tomado el sol, comido de maravilla y me he librado del sofocante calor de la capital durante unos días. Casi nada…”, escribía en una publicación desde su refugio en las Islas Canarias.

La actriz encargada de dar vida al personaje de Judith Becker en La que se avecina sorprendía a todos con la noticia de su embarazo. A mediados del pasado mes de mayo soltaba la feliz noticia en La Revuelta ante David Broncano. Hasta ese instante su embarazo había permanecido en secreto. Aquel día llevaba un mono fucsia con el que presumió de sus curvas premamá mientras reconocía que estaba soltera.

Su gran etapa a nivel personal coincide con la buena acogida por parte del público que ha tenido su última serie, Lume. Esta ficción que se encuentra disponible para su visionado en la plataforma HBO Max y que también puede verse en la cadena pública de Galicia, TVG.

“Os espero a todos mis paisanos pegados a nuestra televisión autonómica para ver una serie que habla sobre algo que nos concierne a todos: los incendios que cada verano asolan nuestros montes. Lucía, mi personaje, va a luchar incansablemente por encontrar a los verdaderos culpables”, animaba a sus seguidores para que no se perdiesen su nuevo trabajo en la pequeña pantalla.