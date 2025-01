Críticas al exclusivo roscón de 49 euros de Dabiz Muñoz

El día 6 de enero se comparte en muchos hogares españoles el tradicional roscón de Reyes. Este dulce que solo se consume en los primeros días de cada año ha evolucionado mucho en los últimos tiempos. Los cocineros y pasteleros han realizado una gran variedad de creaciones y sabores con el objetivo de confeccionar un dulce único y especial.

El mejor chef del mundo, Dabiz Muñoz, ha optado por comercializar su propia línea de roscones. El marido de Cristina Pedroche ha lanzado al mercado dos exclusivos roscones: Rincón XO de fresa y nata y Rosconut XO Black % White.

En la página web del chef se describe de la siguiente forma a sus roscones de Reyes. “Es una masa abriochada con cacao que envuelve un relleno de stracciatella de chocolate blanco y galleta, con el toque irresistible del caramelo salado”.

José Vives, creador de contenido en TikTok, ha comprado uno de los roscones de Dabiz Muñoz con el fin de compartir la experiencia a través de las redes sociales. “Me convence la masa oscura y detecto el agua de azahar que me recuerda mucho al roscón entre tanto chocolate, pero está un pelín seco el bizcocho. Os reconozco que no me encanta después de pagar 49 euros”, ha comentado el tiktoker sobre el exclusivo dulce, que cuenta con un rango de precios que puede ir desde los 6 euros a los 49 que cuesta una de las creaciones de Dabiz Muñoz.

Vives ha dictado sentencia y afirma que prefiere uno tradicional, por lo que no ha quedado muy satisfecho con el roscón de Reyes de Dabiz Muñoz. “No está recién horneado, lo compras congelado y lo horneas en casa. Está bien, pero no es mi prototipo de roscón. Este año prefiero uno tradicional”, ha zanjado.