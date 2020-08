Paloma Cuevas no está por la labor de concederle la nulidad eclesiástica a su todavía marido, Enrique Ponce, para que éste se case por la Iglesia con su nuevo amor, la almeriense Ana Soria. Así lo ha confirmado el entorno de la cordobesa a varios medios, tras conocerse la intención de la pareja de contraer matrimonio el próximo verano, a pesar de que sólo llevan unos meses de relación.

Una de las mejores amigas de Cuevas, que no ha revelado su nombre aunque responde a las iniciales A.M, ha mostrado su desconcierto y afirma que "nadie se esperaba esta ruptura, y menos que surgiera de la nada esta chica. Enrique lo llevaba muy en secreto. Cuando llegó a oídos de Paloma que podría existir otra mujer, le preguntó si era cierto lo que se rumoreaba, y él se lo negó totalmente. Era a principios de este año. Y si ahora Ana Soria desvela que llevan ocho meses, es evidente que Ponce le mintió a su mujer. Me parece una falta de respeto tremenda".

A pesar de que Paloma y Ponce ya han empezado los trámites legales de separación, ella "no contempla en absoluto" la anulación habida cuenta de sus fuertes creencias religiosas, de modo que la boda -de llegar a celebrarse el próximo junio- tendría que ser por lo civil.

Después de más de 25 años de matrimonio, cuesta trabajo creer que Ponce hiciera esta doble vida a espaldas de Paloma Cuevas, por mucho que Ana Soria se empeñe en sostener que ella no ha "roto" ningún matrimonio. Separados estaban, al parecer y siempre según fuentes cercanas a Cuevas, desde hace un tiempo (menos de dos años, como algunos apuntan), aunque seguían conviviendo por el bien de sus dos hijas.

La hija del ex torero Victoriano 'Valencia' Cuevas y sus dos nietas pasan este atípico verano con su madre en la finca Cetrina. Paloma, como es normal, se encuentra dolida y cree inncesaria la exposición pública de su aún esposo con su nueva y joven conquista. Cuevas cree que lo que quiere la chica es notoriedad y por eso ha sacado a la luz esta historia. Ella habría seguido con Enrique, aunque la relación no fuera como antes, pues no sabía de la existencia de Ana Soria. En su matrimonio había una grave crisis, tenían sus diferencias, pero no hasta el punto de que se fuera con otra.