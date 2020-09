Después del retraso impuesto por la pandemia, la nueva cocina andaluza de Dani García por fin llegó este viernes al hotel Four Seasons de Madrid con la inauguración de la brasserie que lleva su nombre y que se ubica en la azotea del edificio. García, con más de dos décadas de trayectoria y considerado el creador de la 'nueva cocina andaluza', cuenta ya en la capital con Lobito de Mar y BiBo, además de un nuevo servicio de comida a domicilio, La gran familia mediterránea, que arrancó esta semana con ocho tipos de cocina diferentes agrupados bajo la misma marca en alianza con Just Eat y que se extenderá por el momento a Barcelona y Marbella.

El cocinero marbellí, que renunció a las tres estrellas Michelin para llegar a un público más amplio con nuevos conceptos, protagoniza la oferta gastronómica del primer hotel Four Seasons de Madrid con platos "donde creatividad y técnica conviven con el gusto por el recetario tradicional andaluz".

Abierto de manera ininterrumpida hasta la medianoche, el restaurante cuenta con un acceso independiente desde la calle Sevilla hasta la séptima planta, donde a la terraza se une un espacio interior decorado por el estudio sueco de Martin Brudnizki.

Dani Brasserie busca "alejar al comensal de los protocolos de la alta gastronomía" pero disfrutando de platos creativos, entre los que se encuentran algunos de sus iconos: tomate nitro con gazpacho verde y tartar de quisquillas, pollo picantón relleno de foie gras y trufa o tartar de zanahoria con caviar de AOVE y pipas de girasol. También otros creados para este local y basados en clásicos, como el solomillo de atún encebollado con apionabo y acedera roja.

La carta es extensa y "para todos los gustos", ya que no falta su versión de la tortilla de patatas, de la ensalada César (con sardinas ahumadas) o la Dani’s hamburguesa Rossini, con vaca vieja y secreto ibérico con foie gras, además de platos que destacan el producto, como el cangrejo real o las anchoas con emulsión de trufa.

En cuanto a los postres, se buscan sabores frescos como en la crema de limón, helado de citronella, flor de azahar y yuzu junto a otros más intensos como la crema de pistachos, vinagre de Jerez y helado de especias.