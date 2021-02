Dani Rovira deshoja la margarita con una cantante

¿Pareja sorpresa o simple amistad? Desde que el programa Viva la vida señalase una supuesta nueva novia del actor Dani Rovira, todas las miradas están puestas en el malagueño y los medios conjeturan sobre su último encuentro, en el programa de él, Mi año favorito.

Se trata de la cantante Ana Guerra, quien en agosto pasado rompió con el también actor Miguel Ángel Muñoz. Rovira también está soltero y a Clara Lago, su ex desde 2019, sólo le une ya una gran amistad tras estar cinco años juntos.

El programa de Telecinco, y después las redes sociales y varias webs, han especulado sobre el buen rollo que Dani y Ana mostraron en el espacio de él, al que la artista acudió justo el día que cumplía 27 años. Las risas, las miradas cómplices y las bromas no pasaron desapercibidas para sus fans durante la entrevista. Eso, unido al tiempo en el que ambos llevan intercambiándose mensajes en las redes, es la única prueba de un posible acercamiento. Rovira no sigue públicamente a Ana Guerra en las redes, pero sin embargo sí ha dado a 'me gusta' a muchas de sus publicaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANA GUERRA (@anaguerramusic)

"Nuestro regalo de cumpleaños va a ser este programa con ella donde intentaremos trolearla, ¡pero es que esta muchacha nos ha ganado! Feliz cumpleaños", comentaba Rovira antes de su encuentro con Ana Guerra. Ella contestaba su mensaje: "Regalazo!!!", mientras Rovira le dedicaba un emoji de una tarta y un corazón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @danirovira

Desde el entorno del cómico malagueño se ha desmentido la relación. "Dani es muy de corazones. Suele usarlos de forma habitual en casi todos sus WhatsApp", comentan. También es cierto que el actor siempre ha querido preservar su intimidad y en 2014, tras comenzar un noviazgo con Clara Lago, nunca llegaron a hacerlo oficial salvo, tiempo después, por las fotos en las que se les vio juntos y en actitud cariñosa. En mayo de 2019 sí anunciaron, con mucho cariño eso sí, el final de su historia de amor, aunque desde entonces, y más desde que el año pasado a Rovira le diagnosticaron un cáncer, ambos siempre han mantenido una amistad inquebrantable. No ha habido segundas partes, pero sí apoyo y comprensión mutua en los malos momentos.

Ahora que entre Dani y Ana podría haber surgido algo, quizás sea demasiado pronto para anunciar nada... todavía. O quizás sólo sea lo que parece: una bonita amistad. En todo caso ambos son jóvenes y estan solteros.