El dardo de Susanna Griso ante su boda "como invitada" con Luis Enríquez

La cuenta atrás ha comenzado, aunque parece que los protagonistas se lo están tomando con una calma casi excesiva y sin desvelar apenas nada a los medios. La presentadora Susanna Griso y el consultor de contenidos de comunicación Luis Enríquez Nistal se darán el "sí, quiero" el próximo 25 de julio en un punto de la Costa Brava, en lo que promete ser uno de los enlaces mediáticos del año. Sin embargo, organizar un enlace multitudinaro a distancia mientras se vive en Madrid requiere un esfuerzo que ha delegado la popular periodista. O al menos es lo que quiere transmitir.

Tras la romántica petición de mano del pasado octubre, la presentadora de Espejo Público ha ido soltando píldoras de cómo será este enlace "atípico". No esperen protocolos rígidos ni banquetes interminables; Griso ha optado por un formato tipo cóctel para facilitar el baile y el encuentro, pero sobre todo por una cuestión práctica: le da "mucha pereza" la farragosa tarea de organizar mesas y asientos.

La confesión tuvo lugar a la salida del Club Siglo XXI. Al ser preguntada por la ayuda de su prometido en los preparativos, Susanna no pudo evitar un pequeño y sonriente reproche público. Ante la cara de sorpresa de los presentes, aclaró rápidamente que la desgana es compartida: "Es que hacemos poco los dos, o sea que...".

Están dejando la preparación de la boda en manos de amigos. Todas las labores están siendo llevadas en secreto, como una sorpresa de ellos a los contrayentes. Griso detalla que ella lo vivirá "como una invitada" más.

A pesar de este aparente 'alejamiento' de la organización de su enlaceo, la ilusión es máxima. Para ambos se trata de una segunda oportunidad matrimonial y cuentan con los mejores cómplices posibles: sus respectivos hijos, que ejercerán como padrinos del enlace. Con la experiencia de sus bodas anteriores, Susanna tiene claro que en esta ocasión busca algo "muy informal" y alejado de formalidades, demostrando que, a estas alturas, ya sabe perfectamente qué es lo que de verdad importa.