La desolación de Carmen Alcayde tras la muerte de su tío por la DANA

Las devastadoras consecuencias de la DANA no entienden de clases sociales. Se cumplieron los peores presagios y el cuerpo sin vida del empresario Miguel Burdeos ha sido encontrado 12 días después de confirmarse su desaparición. El tío de Carmen Alcayde, fundador de las marcas Deliplus y Bosque Verde, ha aparecido junto al de Vicente Tarancón, el dueño de la firma deportiva Luanvi.

Carmen Alcayde ha compartido sus condolencias por la pérdida de Miguel Burdeos a través de las redes sociales. “Un buen hombre con un trágico final que no merecía, como ninguno de los que se nos han ido con la DANA. Mi más sentido pésame a mi tía Clara, que ha perdido a su hermano, y a la mujer, hijos y nietos de Miguel Burdeos. Descanse en paz”, ha posteado en una story junto con una fotografía del fallecido.

La 'story' de Carmen Alcayde con sus consolencias para la familia de Miguel Burdeos. / INSTAGRAM

Hace más de una semana, la presentadora de Mediaset denunciaba la desaparición de Miguel Burdeos lanzando un mensaje de socorro a la desesperada en las redes sociales. “El marido de mi tía, el que está casado con la hermana de mi madre, ha desaparecido. Me ha dicho ella que lo diga aquí porque están desesperados. No saben nada, si están en el restaurante o dónde están. Lo único que tiene es el GPS del coche que está en el barranco de Chiva, pero no saben dónde están”, alertaba antes de que se encontrase el cuerpo sin vida del empresario.