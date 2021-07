Aquel fatídico accidente en el parisino Puente del Alma sesgó la vida de Diana de Gales y también cambió el curso de la historia, en el Reino Unido y en el mundo entero. Lady Di se convirtió en leyenda, y sus hijos y la familia real británica se instalaron a su sombra para siempre.

Los príncipes Guillermo y Enrique evocarán este jueves a su madre, el día en que hubiera cumplido 60 años, con el descubrimiento de una estatua en su honor en Londres. Esta figura, que recordará para siempre a Diana en el Sunken Garden del Palacio de Kensington –la casa donde residió hasta su muerte–, comenzó a esculpirse en 2017, tras el encargo de Guillermo y Enrique.

Precisamente su reencuentro hoy, en el homenaje a su madre, será uno de los temas del día a causa del distanciamiento que protagonizan ambos hermanos desde hace meses. Para preparar el terreno y dado que su imagen en Reino Unido no pasa por su mejor momento, el duque de Sussex se dejó ver el miércoles en un acto organizado por WellChild, organización benéfica que brinda atención a niños y jóvenes gravemente enfermos y de la que Enrique es patrono desde 2007.

Obra del escultor Ian Rank-Broadley, conocido por el diseño de Isabel II para las monedas británicas, la obra ha sufrido variaciones pues los primeros bocetos del artista no fueron del agrado de sus hijos, ya que decían que no captaban su esencia. Para su fabricación se formó un comité formado por seis personas, entre ellos Sir Elton John –amigo personal de la princesa– y su marido, David Furnish. Ambos, sin embargo, no acudirán a la inauguración de este jueves debido a las restricciones sanitarias de aforo, aunque sí estarán presentes en otro acto-homenaje previsto para el mes de septiembre.

Prueba de que, 24 años después de su fallecimiento su popularidad no ha bajado, es que la revista Tatler le dedicó el mes de junio su portada. En un extenso reportaje, que incluye la opinión de expertos sobre realeza, señalan que de seguir viva, tendría una "presencia global significativa", fundamentalmente por las numerosas causas humanitarias que respaldó.

La periodista Vivienne Parry sostiene en esta publicación que Diana "podría haberse convertido en una celebritie trotamundos al estilo de Elizabeth Taylor, pero creo que estaría involucrada en causas de salud mental y sería una abuela satisfecha".

Los expertos destacan que Lady Di "era una comunicadora obsesiva. Los números de su cuenta de Instagram habrían rivalizado con los del Papa. El mundo se ha movido decisivamente en su dirección desde que murió. Todo lo que dijo entonces sobre la necesidad de modernización de la familia real británica se está reforzando después de Meghan. Todo lo que sentía sobre la necesidad de promover más empatía y sensibilidad es un valor social definitorio hoy en día".

Emma Elwick-Bates reflexiona sobre su legado en términos de estilo: "sigue siendo colosal e inspirador", afirma.

La influencia sobre las nuevas generaciones, a pesar de haber transcurrido más de dos décadas, es patente. Su leyenda ha eclipsado a la persona real y cálida que nació hace este jueves justo 60 años.