La divertida anécdota de colegio entre la princesa Leonor y Alejandra Rubio

La princesa Leonor y Alejandra Rubio, aunque no son de la misma generación, compartieron colegio durante su infancia. La hija de Terelu Campos y la heredera al trono coincidían en los recreos y pasillos del colegio Santa María de los Rosales. Pues bien, lo que muchos desconocían era la divertida anécdota que Alejandra y Leonor protagonizaron en uno de sus encuentros en el centro educativo.

Terelu Campos, en una de sus intervenciones en el programa D Corazón de TVE, ha recordado aquel entrañable momento. “Yo he coincidido con ellos varias veces aunque Alejandra es mayor que Leonor. Coincidían a la hora del recreo y Leonor era muy cariñosa”, ha comenzado diciendo la hija de María Teresa Campos mientras comentaba las imágenes de la Familia Real en la Semana Santa.

Al hilo de la conversación en plató, la colaboradora quiso recordar la cobra que le hizo Alejandra a Leonor. “Alejandra era muy vergonzosa y me contó que en un momento Leonor fue a darle un beso y se quitó porque se asustó por los guardaespaldas”, ha rememorado. Cuando Alejandra le contó la anécdota a su madre, Terelu sabía quién era Leonor pero optó por no explicarle su procedencia. “No me creo que hayas dejado a una niña pequeña sin darle un beso”, le dijo.

Por su parte, Alejandra Rubio en Así es la vida ha tenido que dar explicaciones sobre su divertida anécdota con la princesa Leonor. La televisiva ha reconocido que no sabía quién era aquella joven que quería darle un beso. “Para mí era una niña completamente normal a la que veía todos los días en el comedor”, ha manifestado.