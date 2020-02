La onda expansiva del poder de Rosalía ha colocado diseñadores en el circuito mediático, es el caso de Dominnico, un joven con talento a raudales como se ha visto en la pasarela madrileña, donde ha dado una vuelta de tuerca al mantón de manila y los códigos estéticos de España. Quédate con su nombre.

No cabe duda de que Lady Gaga, Rita Ora o Rosalía "me han dado notoriedad", explicó antes de su desfile el diseñador Domingo Rodríguez, director creativo de Dominnico, quien se siente "agradecido y afortunado", se han cumplido muchos de sus sueños a la vez, "incluso que se valoren mis creaciones". Tiene solo 25 años. Lleva tres años con su propia marca de moda, un proyecto aspiracional que ha aupado con mínimos recursos, "mi obsesión ha sido hacer bien las cosas". La fama no le ha permitido relajarse, al contrario, ha trabajado con más tensón, una virtud que ha dado sus frutos con una colección más madura en la que se ven prendas de lujo con códigos nuevos.

Sin pudor ni prejuicios, este joven, orgulloso de la cultura española, apuesta por mezclar la estética del flamenco y de la tauromaquia con la de la América profunda de cowboy, dando origen a prendas de vanguardia que ofrecen la imagen de una nueva y renovada España. Si antes, Lorenzo Caprile o Juan Duyos habían trabajado primorosas prendas con el mantón de manila, este alicantino ha hecho de ella una oda sobre vestidos, pantalones y bodies. Sobre la pasarela, bajo lo acordes de Juro que de Rosalía, se han visto piezas en distintos largos, en verdes y morados empolvados, de gran belleza con enrejados de flecos trabajados de forma artesanal. Sin quitarle mérito, estas piezas han sido eclipsadas por una torera, cuyas capelinas se convertían en riñoneras multifunción, una pieza confeccionada en cuero de charol y piel de potro. En esta revisión al universo patrio no podía faltar el vestido de flamenca, que Domingo Rodríguez ha trabajado con un corte atípico . "Los lunares son de plumetti y los volantes lo he configurado con tul rígido y rematado con tafetán", ha contado el diseñador.

No es casual que Dominnico se defina como una firma focalizada en el lujo, utiliza los mismos tejidos que las grandes firmas como Maison Margiela, basta con echar un ojo a una gabardina de tejidos iridiscente en blanco que representa al Dominnico más maduro. Este alicantino, quien reconoce que le inspira Vivienne Westwood, es capaz de recrearse en la fantasía de looks hasta crear costura de ensueño que muestra acompañado de botas pantalón con maxi plataformas que van de 16 a 21 centímetros de altura. Defiende a una mujer sin complejos y sin miedo al exceso, el diseñador ha cerrado el desfile con un vestido de novia de estilo victoriano, encorsetado y ceñido a la cintura con una lazada. El tradicional velo lo ha sustituido por un mantón de manila que por arte de magia los ha convertido en una hermosa capa-pamela.