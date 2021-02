El príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle han anunciado que están "encantados" porque esperan a su segundo hijo, octavo en la línea de sucesión al trono británico.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9

— Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021

Un portavoz de la familia, que ya no cuenta con el reconocimiento de Su Alteza Real, ha explicado que su primer hijo, Archie Mountbatten-Windsor, que ahora tiene un año, tendrá un hermano o hermana. Con la noticia, la pareja ha difundido una fotografía en blanco y negro de ambos bajo un árbol en una idílica estampa campestre. Enrique está sentado con la cabeza de Meghan en su regazo mientras ella tiene su mano derecha sobre su ya prominente tripita. Está firmada por el fotógrafo y amigo de la pareja Misan Harriman.

"Meg, estuve allí en tu boda para presenciar el comienzo de esta historia de amor, y amiga mía, es un honor para mí verlo crecer. ¡Felicitaciones al duque y la duquesa de Sussex por esta alegre noticia!", escribió el autor de la instantánea.

Los duques de Sussex han esperado para contar que van a ser padres a que el embarazo haya cumplido su primer trimestre. No han querido arriesgarse después del aborto que Markle sufrió el pasado mes de julio y que ella desveló a finales de noviembre en un artículo en The New York Times, otro gesto de la nueva vida que llevan lejos de palacio. El anuncio, que no va acompañado de anuncio oficial de Buckingham, se asemeja más al de unos actores de Hollywood que a miembros de la realeza.

La pareja vive en California después de que en marzo anunciaran un acuerdo con el Palacio de Buckingham por el que renunciaban al título de Su Alteza Real y por tanto a recibir fondos públicos por su trabajo como miembros de la familia real británica.

El undécimo bisnieto de Isabel II y el duque de Edimburgo ya está en camino y sus felices papás no pudieron elegir mejor fecha para anunciarlo. El 14 de febrero, día internacional del amor. Pero lo curioso de que se decantaran por ese día tan señalado esconde algo mucho más importante: es el mismo día que Lady Di hizo saber al pueblo británico que estaba embarazada por segunda vez, es decir, de Enrique, 37 años atrás. ¿Un nuevo gesto del príncipe en recuerdo de su fallecida madre? Parece que sí. Además, Archie y su futuro hermanito se llevarán dos años, los mismos que separan a los hijos de Carlos de Inglaterra. Es como si Meghan siguiera los pasos de su suegra, a la que tiene muy presente pese a no haberla conocido.

Otra de las curiosidades de este anuncio real ha sido la imagen que la pareja ha escogido: en blanco y negro, muy espontánea y romántica. Meghan lleva un vestido largo y vaporoso de Carolina Herrera, que no es nuevo. La firma se lo confeccionó en su anterior embarazo y ha querido reciclarlo para su nueva maternidad ya que, además, mantiene una estrecha relación con el director creativo de la casa, Wes Gordon. No se aprecia el color real de la prenda, pero parece ser de tono pastel. Recordemos que la futura mamá ya llevó algún diseño de Carolina Herrera mientras esperaba la llegada de su primogénito, concretamente en una visita oficial a Marruecos.

El embarazo impedirá a Meghan viajar en primavera a Reino Unido para participar en el cumpleaños de la reina Isabel y en el centenario de su marido, Felipe de Edimburgo, en lo que iba a suponer su gran regreso. Enrique tendrá que viajar solo en lo que se prevé como una visita relámpago debido a su próxima nueva paternidad.