Enrique Ponce, hecho un chaval

Chupa de cuero, estilismos combinados y pose para Instagram. Enrique Ponce pretende quitarse al menos 20 años de encima con la última foto que ha subido a sus redes, en la que se le ve junto a Ana Soria vistiendo una chamarreta con tachuelas y vaqueros entallados con vuelta en el bajo a lo Danny Zuco de Grease. Una imagen que rápidamente se ha hecho viral.

El torero, de 48 años y ya integrado con el grupo de amigos de la almeriense Soria, 30 años más joven, parece empezar a mimetizarse con el estilo juvenil de ella. Acostumbrados a ver al valenciano con un look mucho más tradicional, con traje de chaqueta azul la mayoría de veces o pantalón de vestir y polo, el drástico cambio ha dejado a muchos de sus seguidores impactados.

La pareja posa durante un día de turismo en un pueblo de la alpujarra granadina, momento que definen con la frase anexa: "Tú haces que cada rincón se ilumine y cobre vida!!"

Y es que Ponce y Ana Soria no dejan de alardear de lo felices y enamorados que están, y parecen ajenos a la ex de él, Paloma Cuevas. De hecho, el divorcio aún no se ha firmado y algunas fuentes cecanas al diestro señalan que el que está dando largas al proceso es él.