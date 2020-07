Enrique Ponce: "No le he sido infiel a Paloma Cuevas"

Enrique Ponce y Paloma Cuevas han pasado de ser un matrimonio discreto a aparecer en las portadas de todas las revistas y programas del corazón. La revista Semana avanzaba el pasado miércoles su separación a punto de cumplir sus bodas de plata, lo que producía un auténtico terremoto en el panorama rosa ya que formaban una de las parejas más estables.

Ahora, este miércoles, Enrique Ponce confirma en esta misma publicación que él y Ana Soria, la joven almeriense de 21 años con la que sale, están "muy enamorados", mientras Paloma Cuevas posa afligida en la portada de ¡Hola! en su finca de Jaén, mientras asegura que su única preocupación en este momento son sus padres y sus dos hijas.

Tras varios días de silencio, Ponce entraba por sorpresa el pasado lunes en el programa Sálvame, casi al mismo tiempo que llegaba a los medios un comunicado conjunto del matrimonio en el que confirmaban su separación y pedían respeto. El torero aseguraba en Telecinco vía telefónica que estaba ilusionado con su nueva relación y que se habían dicho muchas mentiras de su nueva pareja. "Dejadnos vivir", imploraba. En ese mismo programa fue donde se pudo ver la primera foto del torero y Ana Soria juntos.

Ahora asegura en Semana que "Ana y yo estamos enamorados" y que nunca fue infiel a a su mujer. "No le he sido infiel a Paloma, cuando la conocí (a Ana) ya estábamos separados", argumenta. "Hemos sido muy discretos por Paloma", añade. En este punto existen varias versiones. Si bien Ponce explicaba en Sálvame que no llevaba dos años con Ana Soria, algunos medios apuntan que Ana y Ponce se conocieron en las redes en 2018. La joven, aficionada a los toros, comenzó a seguir al diestro en Instagram y a enviarle mensajes. Pero ninguno lo ha confirmado. En 2019, al parecer, ya se retiraron del mercado fotografías de los dos juntos.

Aunque cuando comenzó a difundirse su identidad hace unos días Ana Soria tenía su perfil en Instagram abierto y acumulabana apenas mil seguidores, esta cifra se disparó llegando a los 30.000. La joven estudiante de Derecho ha decidido, por último, borrar su cuenta para evitar más especulaciones.

Cada vez cobra más sentido la versión de que Enrique Ponce hacía vida de "soltero" desde hace tiempo, e incluso ha tenido antes otros romances. En el año 2014 Paloma Cuevas sufrió una dura pérdida: la muerte de su hermano a la prematura edad de 41 años. Además, con dos hijas pequeñas, la mujer del diestro decidió dejar da acompañarle en sus viajes y citas profesionales. El padre de Paloma y el apoderado de Ponce también dejaron de acompañarle, el primero de ellos debido a sus problemas de salud. De ahí que el diestro haya tenido otros affaires anteriores a éste, como con una famosa mexicana con la que se le fotografió pero las imágenes nunca llegaron a publicarse.

Este tiempo que han estado ya separados, ha permitido a Paloma manejar la situación con más tranquilidad, e incluso ahora asegura que, a pesar de estar muy ilusionado con su nueva pareja, Enrique Ponce está siendo un gran apoyo para ella: "Estamos hablando mucho, todos los días, y nos estamos apoyando el uno en el otro", asegura.