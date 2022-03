Celulitis: Esperanza Aguirre se declara fan de la cirugía estética

Esperanza Aguirre acudió en Encuentros inesperados, el programa de Mamen Mendizábal en La Sexta, donde se posicionó sin reparos a favor de la cirugía estética. Es más, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid confesó que se había rejuvenecido los párpados, que no estaba nada conforme con su celulitis y que su próximo retoque será para quitarse las arrugas de la papada.

La política del PP, de hecho, fue una de las primeras mujeres en realizarse en España una operación para los parpados caídos. El debate se centraba en la actual situación de la mujer en la sociedad, e incluyó la presión estética a la que las mujeres están expuestas durante toda su vida, pero especialmente cuando envejecen.

"He estado muchísimos años sin ir a la playa. No tengo ganas de ver mi celulitis reflejada en una revista", confesó Aguirre a la presentadora. "Este año fui a la playa porque pensaba que no me reconocía nadie. Era una playa en la que no me esperaban. Hay otras playas en las que me pueden esperar. Fui a ver a mi hijo y me fotografiaron con la celulitis. Pues la tengo, ¿qué voy a hacer?", contó con resignación. "Yo no conozco a ninguna mujer que no la tenga", le contestó Mamen Mendizábal, tratando de naturalizar algo tan común como la celulitis. Pero su comentario no convenció a Aguirre. "Las chicas de las revistas no tienen, y está tampoco la tiene", continuó Aguirre dando un codazo a la cantante Mala Rodríguez, quien también participó en la tertulia. Cuál fue su sorpresa cuando la artista relató que tenía "muchísima" celulitis "de toda la vida", que no se avergonzaba de ella y que incluso ha publicado fotos en sus redes sociales en las que se le aprecia claramente.

"Si yo lo acepto, pero me molesta que me saquen la foto. No me gusta y me encantaría no tenerla", le respondió Esperanza Aguirre y, mientras se tocaba el cuello, señaló: "A mí no me gusta verme en las fotos con esto que tengo aquí". "Es que todas tenéis otra edad, yo tengo ya 70 años...", se justificó Aguirre, a lo que Mala Rodríguez le espetó con broma: "El mejor caldo el de gallina".