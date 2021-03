"Estoy muy contenta de no haberme convertido en reina". Así de tajante se muestra Eva Sannum en su primera entrevista en veinte años en la que habla sobre su relación con Felipe VI, que duró cinco años. Nunca fue confirmada, pero el por aquel entonces príncipe, se encargó de anunciar que habían roto el año 2001. Sannum nunca fue especialmente bien considerada para futura reina, ni por su trabajo como modelo ni por ser extranjera, así que en aquel momento la ruptura en algunos círculos más conservadores se vio como un alivio. Eso sí, el príncipe Felipe no daría opciones cuando se enamoró de Letizia Ortiz y no permitió injerencias.

Ahora Eva Sannum, que durante las últimas dos décadas ha rechazado hablar incluso ante importantes sumas de dinero, ha concedido una entrevista al diario noruego Aftenposten en su edición dominical, donde explica algunos detalles del tiempo que compartió con el actual Rey de España.

La ex modelo, de 45 años, ahora al frente de una agencia de comunicación, lleva varios años casada con Torgeir Vierdal y es madre de dos hijos, de 13 y 10 años. Con la perspectiva que da el paso del tiempo, Eva Sannum asegura que "la gente probablemente piensa que sería una vida con yates y champán. Pero no se dan cuenta de que es muy agotador. Es una vida llena de limitaciones", refiriéndose al hecho de formar parte de la Familia Real.

Insiste una vez más en desmentir que a ella y a Felipe VI los presentase en 1996 Haakon de Noruega, como siempre se ha dicho. "Felipe y yo nos conocimos completamente por casualidad cuando vivía en Madrid. Y sucedió en 1996". Además explica el motivo de que ese dato falso haya perdurado en el tiempo. "Cuando eliges no comentar nunca algo, como hice yo, muchas veces se establecen en la prensa algunas verdades que no corresponden a la realidad. Incluso si una declaración se repite con suficiente frecuencia no significa que sea cierta", sostiene.

En la entrevista, Sannum deja entrever que fue ella la que decidió romper con Felipe VI, agobiada por el marcaje y el seguimiento al que se vio sometida por la prensa, algo que nunca se ha llegado a confirmar de manera oficial. "Tal vez fui un poco terca allí, quizás debería haber hecho una declaración. Porque dio la impresión de que me habían excluido de la Casa Real española. Y eso no es cierto", confirma.

Durante el tiempo que duró la relación, tuvo que lidiar con la expectación mediática que despertaba. "Decidí desde el principio no mirar nunca a la cámara de los paparazi, no quería que nadie pensara que agradecía que me fotografiaran. Por un tiempo, me planteé usar la misma ropa todos los días", recuerda. "Todos los días pasaba lo mismo. Cuando iba a la escuela, ellos corrían detrás de mí como si fuera un animal raro en la sabana. Especialmente los periódicos españoles siempre encontraban algo sobre lo que escribir, podía ser sobre cómo era mi esmalte de uñas. O que estaba recién duchada con el pelo mojado", relata sobre el acoso mediático que vivió aquellos años.

Y reconoce que esa presión no era buena para ella, ya que intentaba controlarlo todo para que no pudiese sacarse nada de contexto o no dar lugar a una fotografía suya que pudiese dejarla mal. "Quizás que me volví más que profesional en todo mi comportamiento. Pensé que todo lo que hacía podía ser una portada de Dagbladet, en un periódico o revista española. No me hurgaba la nariz y pensaba hasta en lo que tiraba a la basura. Volverse tan increíblemente consciente de sí mismo no es saludable", afirma.

Entre los peores momentos de esos años recuerda cuando una persona cercana, que más tarde le pidió perdón, le robó unas fotos privadas y las vendió a la prensa, en las que se les veía juntos en el Taj Mahal. Y cómo el príncipe Felipe le pidió que dejase de escribir el diario que tenía, por miedo a que se lo robasen. "Felipe me aconsejó que no lo hiciera porque tenía miedo de que me robaran los diarios", asegura.

"Llevo muchos años intentando no dar la impresión de que estoy usando esta vieja historia mía de España. Puede parecer un poco arrogante, pero no quiero que nadie piense que 'hablo' de mi pasado con la prensa y el príncipe, o que doy una entrevista porque extraño ser el centro de atención", puntualiza, queriendo dejar claro que no quiere recuperar una fama de la que siempre quiso huir.

Lo que opina de Meghan Markle

Sannum aseguró que al ver la entrevista que Meghan Markle concedió hace unas semanas a Oprah Winfrey y que ha provocado un escándalo sin precedentes en la monarquía británica, se sintió un poco identificada con ella. "Veníamos de algo completamente diferente, empezamos a formar parte de una familia muy especial. Como muchos han señalado, tal vez Enrique debería haberle informado sobre eso", comenta.