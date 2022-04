La ex de Mainat sigue en sus trece de que no le inyectó insulina

Ante el juez no ha declarado, pero sí ante los medios de comunicación, donde la ex mujer del productor audiovisual Josep Maria Mainat, volvió a explicar su versión. “Yo no le inyecté insulina. Nunca ha habido insulina en nuestra casa, lo que hacía mi ex marido a solas, no lo sé”, señaló Ángela Dobrowolski. El juez le comunicó el viernes el auto de procesamiento por intentar matar a su ex marido, quien la noche del 22 de junio de 2020 sufrió una hipoglucemia grave cuando se encontraba con ella y sus dos hijos en el domicilio familiar.

El abogado de Dobrowolski ha recurrido dicho auto y después se ha acogido a su derecho a no declarar. “No estamos conformes con esta resolución”, subrayó su abogado Juan Carlos Galbán. A Dobrowolski se le atribuyen un posible delito de homicidio o asesinato en grado de tentativa, más otro de revelación de secretos, al haber accedido al correo electrónico del ex componente de La Trinca y fundador de Getmusic.

El juez de instrucción apreció como “elemento incriminador” las grabaciones de una cámara de seguridad de la cocina en las que se observa a la mujer aquella noche, antes de que el productor sufriera la hipoglucemia, ir hasta 13 veces a la nevera y manipular alguna cosa en el interior, para después volver a acceder a la habitación de Mainat. Preguntada por estas grabaciones de sus visitas a la cocina, la ex de Mainat aseguró que estas son frecuentes en su casa durante la noche, tanto de ella como de otros miembros de la familia.

Sobre la tardanza en llamar a emergencias, que para el juez constituye uno de los elementos incriminatorios, Dobrowolski incidió en que solo fueron dos minutos y medio, y que “el único retraso que hubo” fue “el segundo de shock” que vivió consecuencia de la situación, que la indujo a un estado de pánico.

La ex de Mainat hizo público hace unos días que se encontraba en busca y captura, aunque no existía ninguna orden judicial en ese sentido, por lo que su abogado matizó que la investigada utilizó la terminología de forma “incorrecta” ante su falta de conocimientos en derecho. “Ella lo que quería decir es que la estaban buscando los Mossos y que una vez que declarara tenía muchas posibilidades de quedar detenida”, defendió el letrado.

Fue Pol Mainat, hijo del productor y de la actriz fallecida Rosa Maria Sardà, quien presentó la denuncia que dio pie a la detención de Ángela Dobrowolski por el intento de homicidio, aunque en su día el juez instructor descartó la petición de la Fiscalía para que ingresara en prisión preventiva y la dejó en libertad provisional, situación en la que aún se mantiene.