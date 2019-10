Luis Alfonso y Francis: los más Franco de la familia

Veinte miembros del clan Martínez-Bordiú Franco (nietos, sus cónyuges y bisnietos del dictador) asistieron el jueves a su exhumación y posterior reinhumación en el cementerio de Mingorrubio. Un asunto familiar y privado para ellos, pero histórico para el resto de España. Cynthia Rossi, fruto del matrimonio de Carmen Martínez Bordiú con el anticuario francés Jean Marie Rossi, y Leticia Giménez-Arnau, hija del extinto matrimonio entre el polémico periodista Jimmy Giménez-Arnau y Merry, fueron las dos únicas y sonadas ausencias. En ambos casos, porque han sido madres recientemente.

Acostumbrados a desmenuzar en la prensa rosa los avatares vitales de Carmen Martínez-Bordiú, quien actualmente ostenta el título de duquesa de Franco, la desaparición de la nieta más mediática del dictador estos últimos meses y su reclusión en Portugal han sido los silencios más evidentes de una familia que, en realidad, nunca ha querido estar en el foco. La estrategia de los siete hermanos Martínez-Bordiú ha pasado por mantener la unidad y no hacer más declaraciones que las de su portavoz y abogado.

La herencia de Francisco Franco se dice que incluye fincas, plazas de garaje, chalés y propiedades a lo largo y ancho del territorio español por un montante superior a los 500 millones de euros. Aunque el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, afirma en la actualidad que el legado económico del general "no llega ni de lejos a los cien millones de euros". "Cuando hablan de la fortuna de los Franco, en realidad tendrían que hablar de la fortuna de los Polo. Carmen Franco no solo heredó de su madre, que tenía un importante patrimonio, sino también de su tía Isabel Polo, que falleció sin descendencia. La mayor parte del dinero de la familia proviene por esa rama, no por la de Franco", explica el letrado.

Aunque Carmen sea la primogénita, la más mediática y quien heredó el título nobiliario tras la muerte de su madre, el verano de 2017, la familia del dictador la encabeza su nieto Francis Franco, el único que alteró los apellidos en deferencia al abuelo y quien ha tratado de impedir su exhumación por todos los medios legales a su alcance. Francis Franco es XI marqués de Villaverde, como lo fue su padre, el doctor Cristóbal Martínez-Bordiú, y II señor de Meirás. Se dedica a la promoción inmobiliaria, aunque comenzó a estudiar Ingeniería Agrícola y acabó Medicina. Pero creyó que no le sería fácil ejercer de médico con su apellido y se decantó por el ladrillo y los aparcamientos. El jueves acudió con la bandera con el águila de San Juan, la franquista, al Valle de los Caídos, y ha colgado otra igual en el balcón de su domicilio. Acaba de ser exonerado de una petición de seis años de cárcel por los presuntos delitos de atentado cualificado contra la autoridad, otro contra la seguridad vial y un tercero de daños y lesiones por un accidente sucedido en 2012 en los montes de Teruel. Se ha casado dos veces: la primera con María Suelves, hija del marqués de Tamarit, y en segundas nupcias con Miriam Guisasola, de quien se separó en 2014.

De la siguiente generación, la de sus bisnietos, el mayor valedor del dictador es Luis Alfonso de Borbón, hijo de Carmen y Alfonso de Borbón y, por tanto, según los legitimistas, el heredero de la corona francesa si se restableciera la monarquía. Tras encabezar manifestaciones en contra de la exhumación y portar el féretro el jueves, el viernes Luis Alfonso realizó unas polémicas declaraciones en las redes desde Nueva York, ciudad en la que vive: "Me debo a mí mismo ser fiel a la memoria tan injustamente atacada de mi bisabuelo (...) La monarquía fue restituida por el general Franco. Esto es lo que la historia recordará".